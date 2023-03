Arabella Kiesbauer moderiert die „KURIER ROMY“-Gala am 22. April

Matinée am 2. März in Wien

Wien (OTS) - Das Voting läuft bereits auf Hochtouren! Noch bis zum 19. März hat das Fernsehpublikum die Möglichkeit, via romy.at oder mittels KURIER-Voting-Coupon die beliebtesten TV-Stars des Jahres zu wählen. Weitere Informationen gibt es unter tv.ORF.at/Romy. Am Samstag, dem 22. April 2023, versammeln sich die Stars aus den Bereichen Film und Fernsehen live ab 21.10 Uhr in ORF 2 in der Wiener Hofburg zur Gala „KURIER ROMY 2023 – Der Österreichische Film- und Fernsehpreis“, in deren Rahmen die beliebten Trophäen vergeben werden. Durch den Abend führt Moderatorin Arabella Kiesbauer, wie heute, am Donnerstag, dem 2. März 2023, anlässlich der von Cornelia Kreuter moderierten „KURIER ROMY Matinée“ im Wiener Hotel Imperial in Anwesenheit von u. a. ORF-Generaldirektor Roland Weißmann, ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz, KURIER-Geschäftsführer Thomas Kralinger, KURIER-Chefredakteurin Martina Salomon, KURIER-Ressortleiter Kurier und Medien Georg Leyrer, Markus Freistätter, der die Kategorien „Entdeckung weiblich“ und „Entdeckung männlich“ präsentiert, sowie einigen Nominierten bekanntgegeben worden ist.

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann: „Die Nominierungen für die diesjährigen ‚ROMY‘-Publikumspreise sind neben unseren konstant hohen Nutzungszahlen – 2022 sahen im Schnitt täglich 3,8 Millionen Menschen die Fernsehprogramme des ORF – ein weiterer Beweis für den Erfolg und die Beliebtheit der ORF-Sendungen in ihrer gesamten öffentlich-rechtlichen Bandbreite – von TV-Information über die Unterhaltung bis hin zum Sport. Jahr für Jahr ist das ein wichtiges und verdientes Zeichen der Anerkennung für die hochkarätige und vertrauenswürdige Arbeit, die die ORF-Publikumslieblinge, aber auch die hinter ihnen stehenden Redaktionen und Teams gemeinsam leisten und die aus der österreichischen Fernsehwelt nicht wegzudenken ist.“

ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz: „Der ORF sieht es täglich als seine Aufgabe, eine starke Grundlage für Exzellenz und Vielfalt in den Programmen zu schaffen, denn Fernsehen ist eine starke Stimme in unserer Gesellschaft, die Geschichten erzählt, Emotionen weckt und Perspektiven eröffnet.“ Und weiter: „Es freut mich ganz besonders, dass heuer erstmalig Arabella Kiesbauer die Gala präsentieren wird.“

KURIER-Geschäftsführer Thomas Kralinger: „Die ‚KURIER ROMY‘ ist ein Versprechen an die Fernsehzuschauer, an die Filmliebhaber und die KURIER-Leser: Wir feiern die beliebtesten Schauspielerinnen und Schauspieler, die profiliertesten TV-Journalistinnen und -Journalisten, und jene aufstrebenden Talente, die es wert sind, entdeckt zu werden, im wunderschönen Rahmen der Hofburg. Wir danken unserem Partner ORF, der die Übertragung gewohnt professionell umsetzen wird, und all den weiteren Partnern der Veranstaltung und freuen uns auf Publikumslieblinge, berührende Momente und schöne Überraschungen.“

Zahlreiche ORF-Stars unter den Nominierten

Die Publikumspreise werden 2023 in neun Kategorien (Schauspielerin Serie/Reihe, Schauspieler Serie/Reihe, Schauspielerin Film, Schauspieler Film, TV-Journalismus, Show/Unterhaltung, Sport, Entdeckung weiblich und Entdeckung männlich) vergeben. Unter den Nominierten sind in diesem Jahr die Namen von 24 ORF-Stars zu finden. Die „Dok 1“-Hosts Lisa Gadenstätter und Hanno Settele gehen in der Kategorie „TV-Journalismus“ gemeinsam ins Rennen um eine „ROMY“. Gleiches gilt für Paul Krisai, Miriam Beller und Carola Schneider aus dem ORF-Büro in Moskau. Auch ZIB-Wetter-Moderator Marcus Wadsak ist nominiert. In der Kategorie „Show/Unterhaltung“ sind Andi Knoll und „Liebesg’schichten und Heiratssachen“-Moderatorin Nina Horowitz vertreten. Im „Sport“ dürfen sich Karoline Rath-Zobernig ebenso wie Andreas Goldberger und Michael Roscher, die gemeinsam auf der Liste der Nominierten stehen, freuen.

Als „Beliebteste Schauspielerin in einer Serie oder Reihe“ stehen unter anderem Gerti Drassl („Euer Ehren“), Anna Maria Mühe („Totenfrau“) und Franziska Weisz („Tage, die es nicht gab“) zur Wahl. Als „Beliebtester Schauspieler in einer Serie oder Reihe“ gehen mitunter Michael Steinocher (Landkrimi: „Schutzengel“), Michael Ostrowski („Ein Krimi aus Passau“) und Faris Rahoma („Schrille Nacht“) an den Start. Im Bereich Film dürfen Verena Altenberger („Märzengrund“) und Pia Hierzegger („Family Dinner“) auf eine „ROMY“ als beliebteste Schauspielerin hoffen. Gerhard Liebmann („Eismayer“), Simon Schwarz („Geschichten vom Franz“) und Thomas Stipsits („Love Machine 2“) sind im Bereich Film als beliebtester Schauspieler nominiert.

In der Kategorie „Entdeckung weiblich“ hat Christina Cervenka (Landkrimi: „Immerstill“) Chancen auf eine „ROMY“. Etienne Halsdorf („Tage, die es nicht gab“) steht als „Entdeckung männlich“ zur Wahl.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at