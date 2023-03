Staatssekretärin Mayer zum Tod von Peter Weibel

Wien (OTS) - „Mit großer Betroffenheit habe ich vom Tod von Peter Weibel erfahren. Mit Peter Weibel verlieren wir nicht nur einen herausragenden, einmaligen, künstlerischen Vordenker, sondern einen unglaublich sympathischen, klugen und warmherzigen Menschen. Es war eine beglückende Nachricht, er würde nun, in seinem Ruhestand, nach Österreich zurückkehren. Umso schmerzhafter ist nun die Gewissheit seines endgültigen Verlustes.

Seine Bedeutung und sein Einfluss auf die aktuelle deutschsprachige und internationale zeitgenössische Kunstszene kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. So wie er von unserer Gesellschaft und der Öffentlichkeit beeinflusst war, strahlte sein künstlerisches Wirken auf diese zurück. Er war Vorreiter, Neuerer und Pionier. Seine Ausstellungen waren bahnbrechend, seine Kataloge 'Bibeln' für die Kunstszene.

Unvergessen bleiben seine Kooperationen mit Valie Export, seine Medieninstallationen, insbesondere die „Vertreibung der Vernunft“, seine Errungenschaften als Kommissär der Biennale, sein Einfluss auf Institutionen wie die Ars Electronica oder das ZKM Karlsruhe“, so Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer und erinnert an ein Zitat von Peter Weibel selbst:„‚Die Kultur, das Erinnern, das Archiv, der Speicher, die Schrift, die Medien sind die einzigen, wenn auch armseligen, ärmlich seligmachende Versuche, den Triumph des Todes zu schmälern und zu relativieren. Die Unendlichkeit des Todes in wenigen Minuten zu erzählen, indem ich die Todesziffern zähle, ist die List der Kunst, dem Tod seine Totalität zu nehmen.‘“

Peter Weibel wurde u.a. mit dem Österreichischen Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse ausgezeichnet.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport

Mag. Ina Gayed, MA

Pressesprecherin der Staatssekretärin für Kunst und Kultur

+4366478028677

ina.gayed @ bmkoes.gv.at

www.bmkoes.gv.at