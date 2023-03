Reinhard Gerer, Linda Lime und Lea Scherer am 3. März zu Gast bei „Vera“ in ORF 2

Wien (OTS) - Am Freitag, dem 3. März 2023, sind Reinhard Gerer, der nun Gourmet-Menüs für Hunde zaubert, TikTok-Star Linda Lime, die erklärt, wie man Tausende Follower/innen bekommt, und Lea Scherer, die vor zwei Jahren aus zwölf Metern Höhe in die Tiefe gesprungen ist, um 21.20 Uhr zu Gast bei „Vera“ in ORF 2.

Reinhard Gerer, einst der erste Koch Österreichs, der mit vier Hauben prämiert und somit zum Liebling der Feinschmecker-Society erkoren wurde, kocht nun feine Menüs für Hunde. Zu „Vera“ kommt er gemeinsam mit seinem Hund Lenox und seiner dritten Frau Nathalie, die die Idee dazu hatte. Sie erzählen von den vielen Höhen und Tiefen im Leben des einstigen Star-Kochs und wie er sich nun seinen Weg zurück erkämpft.

TikTok ist die Social-Media-Plattform für die wirklich Jungen! Täglich wächst die Community und die „Alten“ schauen und staunen. Wer kennt sich wirklich aus? Linda Lime, eine ehemalige Lehrerin mit 1,5 Millionen Follower/innen auf TikTok, ist eine der reichweitenstärksten Influencerinnen Österreichs. Nun macht sie bei Vera Russwurm Jugendlichen und Erwachsenen gleichermaßen das Angebot, in ihrer „TikTok-Schule“ Unterricht zu nehmen, um zu lernen, wie man am schnellsten selbst Tausende Follower/innen an sich bindet!

Die 19-jährige Lea Scherer ist vor zwei Jahren von einer zwölf Meter hohen Brücke gesprungen. Mit vielen Einschränkungen, aber großem Willen zum Leben kämpft sie sich in ebendieses zurück. Bei Vera Russwurm meint sie: „Es gibt viele Jugendliche, die so wie ich dunkle Stunden durchleben. Aber wenn ich erzähle, was mir passiert ist, kann ich vielleicht anderen Mut machen. Vielleicht halte ich so andere davon ab, sich etwas anzutun.“

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at