Noch ein Tag bis zum Start des ORF-1-Tanzevents „Dancing Stars“

Wien (OTS) - Die Tanzschuhe sind geschnürt, die Kostüme liegen bereit! Am Freitag, dem 3. März 2023, ist der glamouröseste Ballroom des Landes ab 21.00 Uhr in ORF 1 bereit für die 15. Staffel der ORF-Erfolgsshow „Dancing Stars“ und die zehn neuen Tanzpaare. Omar Khir Alanam & Kati Kallus, Michael Buchinger & Herbert Stanonik, Eveline Eselböck & Peter Erlbeck, Lucas Fendrich & Lenka Pohoralek, Corinna Kamper & Danilo Campisi, Hannes Kartnig & Catharina Malek, Lilian Klebow & Florian Gschaider, Alexander Pointner & Manuela Stöckl, Martina Reuter & Nikolaus Waltl und Karina Sarkissova & Dimitar Stefanin zeigen bei ihren ersten Solotänzen ihr Können. Sie wollen die Jury und das Publikum mit Samba, Paso Doble, Tango, Slowfox, Rumba, Langsamem Walzer, Wiener Walzer, Cha Cha Cha, Jive und Quickstep begeistern. Weitere Informationen zur von Mirjam Weichselbraun und erstmals Andi Knoll moderierten ORF-Erfolgsshow sind unter presse.ORF.at abrufbar.

Corinna Kamper: „Ich bin natürlich total aufgeregt, weil ich in ein komplett neues Metier eintauche und mich noch nie jemand so tanzen gesehen hat. Auf alle Fälle freue ich mich schon, unseren lang einstudierten Tanz mit dem Publikum zu teilen. Ich hoffe aber auch, dass ich an alles denke, was wir so geübt haben. Rumba ist ja doch ein eher langsamerer Tanz und da kommt es stark auf die Feinheiten an. Ich hoffe auch, dass ich nicht zu nervös werde und weiche Knie bekomme. Hauptsächlich würde ich mich freuen, das Gefühl und die Leidenschaft für den Tanz mit allen zu teilen.“

Michael Buchinger: „Mir ist ein großer Stein vom Herzen gefallen, als Herby und ich unseren ersten Tanz im Studio proben durften und ich gesehen habe, dass der Ballroom kein angsteinflößender Ort, sondern wunderschön ist. Unser erster Tanz sitzt so gut, dass ich ihn sofort aufführen könnte, würde man mich um 3.00 Uhr morgens aufwecken und in den Ballroom zerren. Er sieht nicht schlecht aus, aber jetzt auch nicht wahnsinnig gut. Mir ist klar geworden, dass ‚Dancing Stars‘ für uns Promis eine einmalige Sache im Leben ist. Also habe ich ganz einfach beschlossen, diese besondere Erfahrung zu genießen und sie mir nicht durch Lampenfieber zu vermiesen.“

Eveline Eselböck: „Ich bin sehr aufgeregt, und die Anspannung ist riesengroß! Hoffentlich schlafe ich in der Nacht zum Freitag ausreichend. Trotzdem freue ich mich riesig darauf, denn ich habe mit Peter einen Glücksgriff gemacht. Der Tango verlangt sehr viel Ausdruck und Ernsthaftigkeit – daran muss ich noch arbeiten, da ich eher das Freundliche bevorzuge. Das macht aber den Tango aus. Theoretisch sollte ich in meinem Alter vor dem Auftritt cool sein, aber wie gesagt – theoretisch. Frauen in meinem Alter werden oft übersehen oder nicht mehr gesehen. Ich tanze, um der Gesellschaft zu zeigen, dass wir noch da sind. Ich möchte uns Frauen Mut machen!“

Alexander Pointner: „Ich bin bereit für den ersten Tanz – es ist ein Cha Cha Cha! Vor vier Wochen habe ich nicht eimal gewusst, was das ist, jetzt träume ich schon davon. Das Lampenfieber wird bestimmt kommen. Werkzeuge, wie man damit umgeht, hätte ich genügend. Nur Coach sein und jetzt selbst abliefern müssen, sind zwei Paar verschiedene Schuhe. Ich habe mir nie gedacht, dass sich bei mir bei ‚Dancing Stars‘ eine Vorfreude einstellen könnte. Jetzt hat es mich voll erwischt! Es ist cool, das auch im Ballroom vor meiner Frau und unseren Kindern zu zeigen. Sie sagen zu dem, was sie jetzt schon auf Videos in unserer Familiengruppe gesehen haben: ‚Das ist ein neuer Alex‘. Sogar ich tue mir schwer, mich auf den Videos selbst wiederzuerkennen!“

Martina Reuter: „Ich bin so aufgeregt, obwohl ich eine Rampensau bin. Ich freue mich einfach auf diese paar Minuten, denn unser Tanz wird sehr wild werden und das Publikum wird ausflippen. Wir werden Stimmung machen wie auf einer großen Party! Ich habe drei Wochen lang geübt und ich kann’s! Es fühlt sich so gut an, ich kann es kaum erwarten, bis ich endlich zeigen kann, was ich gelernt habe. Ich freue mich auf das Kleid, auf das Make-up – auf alles! Ich habe ganz schlimmes Lampenfieber, weil ich sehr ehrgeizig bin und einfach hoffe, dass ich nichts vergesse. Und das Beste: Mein Tanzpartner sagt, dass er das noch nie erlebt hat – ich tanze schneller, als der Jive erlaubt ist.“

Omar Khir Alanam: „Ich spüre, wie die Freude und die Aufregung langsam steigen. Ich freue mich sehr auf Freitag! Es ist eine Möglichkeit, das vorzuführen, was man beim Training gelernt hat, und die Freude des Tanzes mit dem Publikum zu teilen. Lampenfieber habe ich nicht, eher Aufregung – aber die gibt ja auch Kraft! Es ist so, wie wenn ich meinem Sohn von einem Ausflug am nächsten Tag erzähle und er dann vor lauter Aufregung nicht mehr schlafen kann. Es ist schön, diese Freude eines Kindes vor der ersten Show in mir zu spüren.“

Lilian Klebow: „Ich war als Kind Jazzdance-begeistert und habe davon geträumt, zu tanzen. Vor 21 Jahren habe ich den Traum vom Musical aufgegeben und erst jetzt bemerkt, was ich habe gehen lassen. Heute darf ich von einem der besten Tänzer lernen und bin jeden Tag dankbar für die Chance, mit Florian trainieren zu dürfen. Als hätte ich ein zweites Paar Flügel geschenkt bekommen. Beim Tanzen fühle ich mich wie das kleine tanzbegeisterte Mädchen mit den großen Träumen von damals. ‚When I Was Just a Little Girl‘ – Und der Rest? ‚Que sera sera‘. Ich hoffe, die Zuschauer gehen mit uns auf diese Reise und haben viel Freude. Wir werden vollen Herzens tanzen.“

Lucas Fendrich: „Man spürt, dass die Anspannung von Tag zu Tag steigt und es langsam ernst wird. Die Schritte und die Choreografie für den ersten Tanz sitzen eigentlich, aber das heißt noch lange nicht, dass es dann im Ballroom auch so sein wird. Ich bin bei meinen Konzerten meistens leicht aufgeregt, aber da weiß ich zum Großteil, was ich zu tun habe. Jetzt werde ich tanzen und davon hatte ich bis vor drei Wochen gar keinen Plan, sprich man tausche das ‚leicht aufgeregt‘ durch ‚Bitte Gott, lass mich das überstehen‘. Ich freue mich auf die geile Stimmung im Ballroom, auf die Tänze der anderen Paare, die bestimmt großartig sein werden, und darauf, dass es endlich losgeht.“

Karina Sarkissova: „Die Vorfreude auf die erste ‚Dancing Stars‘-Show ist riesig. Ich hoffe, ich werde meinen Söhnen eine große Freude bereiten, sie wollten nämlich, dass Mama endlich wieder tanzt. Ich bin super aufgeregt, aber im positiven Sinne. Ich freue mich nun riesig, endlich wieder auf der Bühne stehen zu dürfen, und hoffe sehr, dass ich das Publikum gemeinsam mit meinem großartigen Tanzpartner Dimitar begeistern werde. Es ist nach wie vor noch immer eine große Umstellung. Vom Pferdereiten nun der Umstieg zum Motorradfahren. Ich hoffe, dass ich alles richtig umsetzen kann, was mir Dimitar in so kurzer Zeit beigebracht hat.“

Hannes Kartnig: „Ich fühle mich gut, weil ‚Dancing Stars‘ eine super Geschichte ist. Der Ballroom ist so schön, dass es mir Freude macht, ihn zu betreten. In so einem Ballroom habe ich noch nie getanzt – das ist schöner als am Opernball. Selbstverständlich bin ich bereit für den ersten Tanz – ich habe viel trainiert und hoffe, dass mir kein Schrittfehler passiert. Ich habe kein Lampenfieber, aber es wird spannend, wie die Leute meinen Tanz bewerten. Ich bin ja ein Profi – allerdings nicht beim Tanzen. Ich habe eine große Freude, erstmals auf diesem Parkett zu tanzen, und ich hoffe, dass wir ein Millionenpublikum erreichen. Ich wünsche mir viele positive Anrufe.“

„Dancing Stars“ im Hitradio Ö3, in den „Seitenblicken“, in „Studio 2“ und in „Guten Morgen Österreich“

Hitradio Ö3 ist bei der 15. Staffel von „Dancing Stars“ wieder mit dabei und hört ganz genau hin: Die Ö3-Reporter/innen behalten die „Dancing Stars“ und das Tanzparkett im Blick und schauen auch hinter die Kulissen der größten Showbühne des Landes. Zu hören gibt’s die Highlights rund um die freitäglichen Live-Shows im Ö3-Supersamstag. Das ORF-Gesellschaftsmagazin „Seitenblicke“ begleitet die „Dancing Stars“ ebenfalls und widmet sich der Show jeden Samstag um 20.05 Uhr in ORF 2. „Guten Morgen Österreich“ (6.30 Uhr) und „Studio 2“ (17.30 Uhr) berichten jeden Freitag aktuell über die Proben der „Dancing Stars“.

„Dancing Stars“ online und im ORF TELETEXT

Spannende Storys, exklusive Interviews und Backstage-Infos, die besten Fotos und der „Ballroom-Talk“ mit Social-Media-Postings (#dancingstars23), der jeden Freitagabend zum Live-Ticker und unterhaltsamen Begleitprogramm der Show wird – das bietet dancingstars.ORF.at. Auf der Website und der Videoplattform ORF-TVthek wird außerdem ein umfassendes Streaming-Package mit Live-Streams und Videos-on-Demand aller Shows geschnürt. Die „Dancing Stars“-Facebook-Seite liefert ebenfalls News, präsentiert Snippets und Schappschüsse und ist das ideale Forum für Postings/Kommentare und Likes. Auf den Facebook- und Instagram-Channels des ORF sowie von ORF 1 wird die Show ebenfalls begleitet. Der ORF TELETEXT bietet in den Magazinen „Kultur und Show“ sowie „Leute“ und auf seinen Programmseiten einen raschen Überblick zum Geschehen. Wer die Lieblingsrezepte der „Dancing Stars“ nachkochen will, findet sie auf ORF extra (extra.ORF.at).

„Dancing Stars“ im ORF – barrierefrei für seh- und hörbeeinträchtigtes Publikum

Wie bereits bei den vorhergehenden Staffeln werden auch die „Dancing Stars“ 2023 in ORF 1 umfassend barrierefrei ausgestrahlt: Für blinde und sehbehinderte Menschen werden alle Folgen in einer Audioversion auf der zweiten Tonspur angeboten. Die Emotionen im Ballroom werden durch eine eigene Kommentatorin und einen eigenen Kommentator daher auch für Menschen mit Sehbehinderung live erlebbar gemacht. Juliana Kühberger, Sandra Spick, Sebastian Aster, Gregor Waltl und Johannes Karner begleiten ihr Publikum von der Premiere bis zum Finale mit ihrem speziellen Live-Kommentar. Die Aufgabe der Audiokommentatoren ist es, all das, was ihrem Publikum verborgen bleibt, durch akustische Bildbeschreibungen zu transportieren: etwa das Aussehen der Kostüme und die Choreografie der Tänze, Gestik, Mimik und Showeffekte. Hörbar werden die live gesprochenen Audiokommentare durch Umschalten auf den zweiten Tonkanal der Fernbedienung sowie auf der ORF-TVthek. Zusätzlich stehen für gehörlose und hörbehinderte Zuschauer/innen im ORF TELETEXT auf Seite 777 sowie auf der ORF-TVthek Live-Untertitel zur Verfügung. Die barrierefreien Sendungen sind auf der ORF-TVthek sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar.

„Dancing Stars“-Aktionen auf mein.ORF.at

Die „Dancing Stars“-Fans finden auf mein.ORF.at zahlreiche Mitmach-Aktionen, darunter ein Ticket-Gewinnspiel, bei dem wöchentliche Eintrittskarten für die kommende Show verlost werden, signierte digitale Autogrammkarten der Tanzpaare, Scoreboards zur aktuellen Folge, ein Paare-Spiel zum Mitmachen sowie Sticker und GIFs für WhatsApp, iMessage etc.

