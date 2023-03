Heinisch-Hosek: Kultur und Wissenschaft trauern um Peter Weibel

Wien (OTS/SK) - Tief betroffen vom Tod Peter Weibels zeigte sich am Donnerstag SPÖ-Kultursprecherin Gabriele Heinisch-Hosek: „Peter Weibel war ein vielseitiger Künstler, Forscher, Wissenschaftler und Lehrer, sein Tod ist ein großer Verlust.“ Peter Weibel war als Künstler in den verschiedensten Formen tätig und richtete dann unter anderem in Wien Europas erstes Studium für Medienkunst ein. Sein Anliegen war es, eine Verbindung zwischen Wissenschaft und Kunst zu etablieren. ****

Weibel war Protagonist der Wiener Gruppe und des Wiener Aktionismus, erinnerte Heinisch-Hosek an Aktionen unter anderem mit Valie Export. Er war Musiker und später Lehrer an Universitäten und langjähriger Leiter verschiedenster Institutionen, zuletzt dem Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe. „Es ist unmöglich die Vielfältigkeit seiner Tätigkeit und seiner Interessen umfassend zu beschreiben. Er wird uns fehlen“, schloss die SPÖ-Kultursprecherin. (Schluss) PP/up

