Universitätsklinikum AKH Wien/MedUni Wien erneut unter besten Spitälern der Welt

Wien (OTS) - Das Universitätsklinikum AKH Wien und seine gemeinsam mit der MedUni Wien geführten Universitätskliniken haben sich im aktuellen vom US-Nachrichtenmagazin Newsweek und dem Daten-Provider Statista ausgewerteten Ranking der 250 besten Krankenhäuser der Welt auf Rang 30 platziert. Für das Ranking wurden mehr als 2.300 Kliniken in 28 Ländern bewertet.



An der Spitze der besten Kliniken der Welt liegen die Mayo Clinic in Rochester (USA), die Cleveland Clinic (USA) und das Massachusetts General Hospital (USA). Bestes Spital aus Europa ist das Karolinska Universitetssjukhuset in Schweden auf Platz sechs. Neben dem Universitätsklinikum AKH Wien (30) schafften es aus Österreich auch die Innsbrucker Universitätskliniken (58) und das Universitätsklinikum Graz (79) in die Top 100.



Neben „erstklassiger Pflege, erstklassiger Forschung und erstklassiger Innovation“ definiert Newsweek „Beständigkeit“ als Markenzeichen der gereihten Kliniken: „Die besten Krankenhäuser der Welt ziehen beständig die besten Mitarbeiter:innen an und bieten die besten Ergebnisse für die Patient:innenen sowie die wichtigsten neuen Therapien und Forschungsergebnisse. Von allen Krankenhäusern der Welt können nur relativ wenige all diese Dinge Jahr für Jahr leisten“, heißt es im Vorwort des Rankings.



Im Universitätsklinikum AKH Wien/MedUni Wien sind die Patient:innenversorgung, Forschung und Lehre eng verknüpft. 29 Universitätskliniken mit über 400 spezialisierten Ambulanzen werden gemeinsam von AKH Wien und MedUni Wien geführt. Jährlich werden rund 80.000 Patient:innen stationär betreut. Die Ambulanzen und Spezialambulanzen werden zusätzlich etwa 1,2 Mio. Mal frequentiert. Gemeinsam mit den Ärzt:innen der MedUni Wien stehen für die Betreuung der Patient:innen rund 3.000 Krankenpflegepersonen, über 1.000 Angehörige der medizinischen, therapeutischen und diagnostischen Gesundheitsberufe und viele weitere Mitarbeiter:innen der verschiedensten Berufsgruppen des AKH Wien, das Teil des Wiener Gesundheitsverbundes ist, zur Verfügung.



Über das Ranking

Das World's Best Hospitals 2023-Ranking wurde im Auftrag von Newsweek gemeinsam mit Statista, einer Online-Plattform für Statistik, erstellt und basiert auf mehreren Datenquellen: Mit mehr als 80.000 medizinischen Expert:innen aus 28 Ländern wurde eine Online-Befragung durchgeführt, deren Resultat mit Ergebnissen vorhandener Patient:innenbefragungen und von länderspezifischen medizinischen Qualitätskennzahlen, beispielsweise zur Behandlungsqualität, verknüpft wurden. Dabei wurde das Bewertungsmodell in diesem Jahr um eine neue Säule, den PROM-Implementierungsstatus, erweitert. PROMs werden als standardisierte, validierte Fragebögen definiert, die von Patient:innen ausgefüllt werden, um die eigene Wahrnehmung ihres Wohlbefindens und ihrer Lebensqualität zu messen. Außerdem wurde die diesjährige Rangliste um ein Land erweitert (Taiwan), so dass nun insgesamt mehr als 2.300 Krankenhäuser in 28 Ländern vertreten sind.



Zum Ranking World's Best Hospitals 2023





