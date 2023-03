Hacker begrüßt Vorstoß von Rauch zu Beschleunigung von PVE-Gründungen

Wien (OTS) - „Ich begrüße den Vorstoß von Gesundheitsminister Rauch die Gründungen von Primärversorgungseinheiten zu vereinfachen und zu beschleunigen“, unterstreicht Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker. „Wir sind bei der Zahl der PVE weit hinter dem Soll zurück. Wir wissen, dass es viele Ärztinnen und Ärzte gibt, die nicht mehr in Einzelordinationen alleine arbeiten möchten, sehr wohl aber in vernetzten Strukturen wie PVE’s. Der Vorstoß des Gesundheitsministers entspricht der Initiative und der Schwerpunktsetzung der Bundesländer in der Gesundheitspolitik und damit auch für die Verhandlungen über den Finanzausgleich. Die Bundesländer waren sich auch einig in der Unzufriedenheit an der bisher schleppenden Entwicklung bei den PVE-Gründungen. Ich freue mich daher, dass dieser hemmende Knoten vor seiner Auflösung steht und wir Bundesländer dann gemeinsam mit der ÖGK die Gründung dieser modernen und effizienten Versorgungsstruktur im niedergelassenen Bereich forcieren können“, sagt der Gesundheitsstadtrat.

