Huawei bringt die erste MRP-Lösung für Rechenzentren mit „2 Verteidigungslinien & 6 Schutzschichten" auf den Markt

Barcelona, Spanien, 2. März 2023 (ots/PRNewswire) - Huawei hat heute auf dem Mobile World Congress (MWC) Barcelona 2023 die branchenweit ersten mehrschichtigen DC-Ransomware-Schutzlösungen vorgestellt, die auf der Zusammenarbeit von Netzwerk und Speicher basiert. Huawei beauftragte IDC kürzlich mit der Erstellung des IDC White Paper Entwicklung von Ransomware-Resilienz mit einer mehrschichtigen Netzwerk-, Speicher- und Datenschutzarchitektur (Developing Ransomware Resilience with Multilayer Network, Storage, and Data Protection Architecture), in dem systematisch Best Practices für ein mehrschichtiges Schutzsystem gegen Ransomware-Angriffe definiert werden.

Bei Ransomware-Angriffen verschlüsseln Hacker Benutzerdaten und schränken den Zugriff auf Assets ein und zwingen die Opfer, ein Lösegeld zu zahlen, um sie freizugeben. Ransomware-Angriffe können nicht nur zu einer Unterbrechung der Dienste führen, sondern auch zu einem massiven Rufschaden bei den Opfern.

Alle Ransomware-Angriffe haben aus Sicht der Dienste einige wichtige Merkmale gemeinsam.

a) Ihre Software ist extrem vielfältig. Die Anzahl der Ransomware-Varianten ist zwischen 2021 H2 und 2022 H1 um 98 % gestiegen, was es sehr schwierig macht, verdeckte und neue Angriffe schnell und effektiv zu erkennen und darauf zu reagieren.

b) Ransomware verbreitet sich schnell und lässt Administratoren wenig Zeit, um zu reagieren, sobald ein Angriff beginnt. Microsoft hat festgestellt, dass Ransomware in nur 45 Minuten in ein System eindringen kann, um Berechtigungen zu erhalten.

c) Unternehmen bekommen die Auswirkungen von Ransomware-Angriffen stärker zu spüren als andere Benutzer, da es in der Regel lange dauert, bis die Dienste nach einem Angriff wiederhergestellt sind, und Daten oft überhaupt nicht wiederhergestellt werden können. Das White Paper von IDC zeigt, dass die durch Ransomware-Angriffe verursachte durchschnittliche Ausfallzeit im Jahr 2022 5 Tage betrug und mehr als 46 % der Unternehmen, die ein Lösegeld gezahlt haben, ihre Daten nach dem Angriff immer noch nicht wiederherstellen konnten.

Unternehmen benötigen daher dringend einen wirksamen End-to-End-Schutz, da herkömmliche Lösungen zum Schutz vor Ransomware mit diesen Herausforderungen einfach nicht mithalten können.

Die innovative Multilayer-Lösung von Huawei zum Schutz vor Ransomware (MRP) setzt stattdessen auf Datenschutzfunktionen, die auf der Zusammenarbeit zwischen Netzwerk und Speicher basieren. Ihre drei Kernfunktionen – Netzwerkspeichererkennung, Netzwerkspeicherreaktion und Netzwerkspeicherwiederherstellung – sind in der Lage, Datenverschlüsselung und Datendiebstahl besser zu verhindern als konkurrierende Lösungen.

Die MRP-Lösung verwendet ein System, das aus zwei Verteidigungslinien und sechs Schutzschichten besteht, um die Sicherheit von IT-Systemen zu erhöhen und bietet eine End-to-End-Verschlüsselung im Speicherbereich, um Datendiebstahl effektiv zu verhindern.

Dank des branchenführenden Ransomware-Schutzteams und der Sicherheitsdienste von Huawei bietet sein Erkennungsmechanismus für Netzwerk-Speicher-Assoziationen außerdem eine Genauigkeit von 99,9 % (basierend auf dem CNCTC-Bericht) und automatisiert die Bedrohungserkennung.

Die MRP-Lösung von Huawei bietet die branchenweit schnellste Wiederherstellungsgeschwindigkeit von bis zu 172 TB/Stunde und nutzt sichere Snapshots zur Wiederherstellung von Diensten innerhalb von Sekunden. Die Offline-Luftspeicherung bewältigt auch effektiv die langfristige Sperrung von Diensten nach der Verschlüsselung von Daten und verkürzt die Wiederherstellungszeit.

Michael Qiu, President of Global Data Center Marketing & Solution Sales Dept., Enterprise BG, Huawei, erklärte: „Ransomware ist zu einer der größten Bedrohungen für Unternehmen weltweit geworden. Letztes Jahr brachte Huawei die vierschichtige Speicherlösung auf den Markt, die vielen Kunden half, Ransomware-Angriffe abzuwehren. In diesem Jahr verstärkt unsere neue Multilayer-Technologie zum Schutz von Ransomware (MRP), die auf der Zusammenarbeit zwischen Netzwerk und Speicher basiert, den Schutz. Sie minimiert die Auswirkungen von Ransomware-Angriffen auf Ihr Unternehmen und sorgt dafür, dass es zu keinerlei Dienstausfallzeiten kommt."

Duncan Brown, Vizepräsident von Enterprise Research Europe, IDC, stellte fest: „Wir glauben, dass es an der Zeit ist, diese Strategien auf einen mehrschichtigen Ansatz auszuweiten, der eine Kombination aus Infrastrukturtechnologien wie Speicher und Netzwerk, konsequente und umfassende Schulungen zum Sicherheitsbewusstsein und regelmäßige Aktualisierungen der Endpunkt- und Netzwerksicherheit umfasst. Dies ist die beste Verteidigung gegen Ransomware."

Einzelheiten finden Sie unter https://e.huawei.com/en/solutions/data-center/multi-level-data-center/mrp.

hwebgcomms @ huawei.com

Rückfragen & Kontakt:

Kontakt:

hwebgcomms @ huawei.comFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2013166/image_986294_40475425.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-bringt-die-erste-mrp-losung-fur-rechenzentren-mit-2-verteidigungslinien--6-schutzschichten-auf-den-markt-301760830.html