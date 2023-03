VP-Mahrer ad Rückführungsabkommen mit Marokko: Klarer Kurs bei Migration

Migrationsabkommen bringt Sicherheit – Wien von illegaler Einwanderung am stärksten betroffen

Wien (OTS) - Am Dienstag vereinbarten Bundeskanzler Nehammer und der marokkanische Premierminister ein Migrationsabkommen, um illegale Einwanderung einzudämmen und Rückführungen zu erleichtern. „Wien liegt in Sachen illegaler Migration, aufgrund jahrelanger Willkommenspolitik der SPÖ, im europäischen Spitzenfeld. Für uns steht fest: Wien darf nicht länger Magnet für illegale Migration sein“, führt der Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei, Stadtrat Karl Mahrer aus.

Und Mahrer weiter: „Bundeskanzler Nehammer und Innenminister Karner sind der Motor des Umdenkens in Europa. Vom Erreichen des Stopps der Visa-Freiheit in Serbien über die erfolgreichen Verhandlungen beim EU-Sondergipfel bis zum nun getroffenen Migrationsabkommen mit Marokko, reiht sich ein Beispiel konstruktiver Lösungsansätze an das nächste.“

Rückfragen & Kontakt:

Die Wiener Volkspartei

Mag. Peter Sverak

Leitung - Strategische Kommunikation

+43 664 859 5710

peter.sverak @ wien.oevp.at

https://wien.oevp.at