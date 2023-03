NIS-2: Wie wirkt sich die Cybersecurity-Richtlinie der EU auf mein Unternehmen aus?

Veranstaltung gibt Überblick über die neue EU IT-Sicherheits-Richtline

Wien (OTS) - Die Österreichische Computer Gesellschaft lädt in Kooperation mit der Cryptas GmbH zum Business Breakfast NIS-2 ein. Erfahren Sie aus erster Hand, was die NIS-2 Richtlinie für Sie und Ihr Unternehmen bedeutet.



Termine für NIS-2 Business Breakfast

Mehr Resilienz, aber wie?

Die fortschreitende Vernetzung von IT-Systemen erhöht die Wahrscheinlichkeit von Cyberangriffen. Die Europäischen Cybersicherheitsstrategie der EU wurde entwickelt, um höheres Sicherheitsniveau von Netz- und Informationssystemen in der ganzen EU zu erreichen. Die EU verspricht sich nun mit ihrer neuen Cybersecurity-Richtlinie NIS-2 mehr Resilienz für die gesamte Infrastruktur als Basis für das Funktionieren des EU-Binnenmarktes.

Erhöhte Strafen drohen

Mit der neuen NIS-2-Richtlinie drohen den betroffenen Einrichtungen auch massiv erhöhte Strafen. Das sollte eine Motivation sein, die Anforderungen entsprechend umzusetzen.

„ Wir bemerken, dass viele betroffenen Einrichtungen, beispielsweise im Gesundheitsbereich, schon jetzt überfordert sind und nicht wissen, wie sie sich sinnvoll vorbereiten können. Die Veranstaltungen sollen auch Branchen, die gerade erst beginnen, sich mit dem Thema zu beschäftigen, Orientierung bieten “, so Wolfgang Resch, Leiter der Qualifizierten Stelle in der OCG und Koordinator der ISO/IEC 27001-Zertifizierungen.



Vervielfachung der Betroffenen

Neue Branchen und Bereiche (z. B. Lebensmittel, Abfallbewirtschaftung, Post und Kurierdienste, diverse Verarbeitende und Herstellende Gewerbe) sind betroffen. Generell werden alle NIS-1-Betroffenen auch von der NIS-2 betroffen sein. Die Terminologie ändert sich: In Zukunft gibt es einen erweiterten Kreis sogenannter Wesentlicher Einrichtungen und viele neue Bereiche mit Wichtigen Einrichtungen. Derzeitige Schätzungen gehen von ca. 900 Wesentlichen Einrichtungen und ca. 2.500 Wichtigen Einrichtungen in Österreich aus, was eine Vervielfachung der Betroffenen bedeutet.

Informieren Sie sich vorab mit dem OCG Journal

Im OCG Journal „Gemeinsam unserer Welt sicherer machen“ finden Sie interessante Fachinformationen zum Thema NIS-2: OJ2022-04.pdf (ocg.at)

Weitere Informationen zur NIS-2

NIS-2: Business Breakfast

Die neue Cybersecurity-Richtline der EU im Überblick: Wie wirkt sich NIS-2 auf mein Unternehmen aus?



Moderation: Ingrid Schaumüller-Bichl, FH Oberösterreich und Österreichische Computer Gesellschaft



Agenda:

Verena Becker, Expertin für Cybersicherheit in der Bundessparte Information und Consulting, WKÖ: NIS-2: Wer wird betroffen sein? Drohende Strafen und Verantwortung bzw. Haftung des Managements

Wolfgang Resch, Zertifizierungen und QuaSte, Österreichische Computer Gesellschaft: Informationssicherheit für NIS-Betroffene: Was tun?

Thomas Pfeiffer, CISO, Linz Netz: NIS-2 aus Sicht eines betroffenen Unternehmens

Stefan Bumerl, CIO, CRYPTAS: Die Kunst der Kryptographie: Oder wie Verschlüsselung mein Unternehmen sichert

Martin Gegenleitner, Digital Identity + Security, Thales: Die Kunst der Kryptographie V2: Beispiele aus der Praxis

Round Up + Lunch

Datum: 14.03.2023, 09:30 - 12:30 Uhr

Ort: Ars Electronica Center

Ars Electronica-Straße 1, 4040 Linz, Österreich

Url: https://www.ocg.at/de/business-breakfast-nis-2-linz

