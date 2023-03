NEOS: Die Regierung ist DER Preistreiber in Österreich

Loacker: „Im restlichen Europa ist die Inflation viel niedriger als bei uns. ÖVP und Grüne haben im Kampf gegen die Teuerung völlig versagt.“

Wien (OTS) - „Die Regierung hat im Kampf gegen die Rekordteuerung völlig versagt und mit ihren sündteuren Gießkannenmaßnahmen das genaue Gegenteil erreicht – die Menschen in Österreich leiden nicht weniger, sondern immer mehr unter den hohen Preisen“, sagt NEOS-Wirtschafts- und Sozialsprecher Gerald Loacker. „Die Menschen und die Unternehmen in Österreich brauchen dringend eine echte Entlastung statt eine verkorkste Hilfszahlung nach der anderen.“



Während die Preise in Deutschland im Februar um 8,7 Prozent und im gesamten Euroraum um 8,5 Prozent gestiegen sind, liegt die Inflation hierzulande laut aktueller Schnellschätzung der Statistik Austria bei 11 Prozent. Loacker: „ÖVP und Grüne haben also sehr offensichtlich etwas sehr falsch gemacht. Ihre Gießkannenmaßnahmen haben alles nur noch verschlimmert und die Inflation sogar befeuert statt gemildert. Doch statt die Steuer- und Abgabenquote zu senken und so die Menschen wirklich und nachhaltig zu entlasten, redet die Regierung lieber all unsere Vorschläge schlecht. Und setzt nicht etwa unseren Vollzeitbonus um, der arbeitenden Menschen 100 Euro mehr im Monat bringen würde, sondern schmeißt lieber weiterhin völlig plan- und ziellos Unsummen an Steuergeld aus dem Fenster.“





Rückfragen & Kontakt:

Parlamentsklub der NEOS

Presseabteilung

0664/88782480

presse @ neos.eu

(Ausschließlich für Medienanfragen.

Bürger_innenanfragen bitte an kontakt @ neos.eu)