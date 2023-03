Brigittenau: WIFAR zeigt Filme über Dohnal und Curie

Aufführungen am 9.3., Reservierung per E-Mail: wifar@aon.at

Wien (OTS/RK) - 2 bedeutende Frauen stehen im Zentrum der nächsten Veranstaltung im „Wiener Filmarchiv der Arbeiterbewegung“ (20., Wallensteinstraße 68-72/Stiege 1, Kurz-Bezeichnung: WIFAR): Am Donnerstag, 9. März, startet um 15.00 Uhr eine Vorführung des Streifens „Die Dohnal“ (AT 2019, 105 Minuten, Regie/Drehbuch: Sabine Derflinger). Es handelt sich dabei um eine informative Hommage an die sozialdemokratische Politikerin und Feministin Johanna Dohnal (1939 – 2010), die vormals die erste Frauenministerin in Österreich war. Ab 18.00 Uhr wird die eindrucksvolle Produktion „Marie Curie“ (FR/DE/PL/BE 2016, 100 Minuten, Regie: Marie Noelle, Hauptrolle: Karolina Gruszka) präsentiert. Das Werk beschreibt das Leben und Wirken der verdienten Wissenschaftlerin und zweifachen Nobelpreisträgerin Marie Curie (1867 – 1934). Bei beiden Aufführungen ist der Eintritt gratis. Eine Platz-Reservierung ist erforderlich: Telefon 37 45 312 und E-Mail wifar@aon.at.

