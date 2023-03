Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 3.3.: Augarten Porzellan-Chefin Diana Neumüller-Klein im Interview

Wien (OTS) - Volker Obermayr spricht mit Augarten Porzellan-Chefin Diana Neumüller-Klein über „Weißes Gold, schwarze Zahlen“ - in „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 3. März um 9.42 Uhr in Ö1.

Porzellan aus Wien hat eine lange Tradition. Die Teller, Tassen und Accessoires der Manufaktur Augarten sind weltweit gefragt. Seit April des Vorjahres leitet Diana Neumüller-Klein (41) das Unternehmen. Davor war die promovierte Ökonomin 15 Jahre lang Kommunikationschefin des Bauriesen Strabag. In „Saldo“ spricht sie über das lange verlustreiche Porzellangeschäft, die Herausforderungen bei Personal sowie Energie und wie sie den Traditionsbetrieb langfristig positionieren will.

