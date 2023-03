„Gute Nacht Österreich“ über die Kärntner Landtagswahl, Probleme in Großbritannien und „Tempo 100“

Am 3. März um 22.45 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Am Sonntag wird in Kärnten ein neuer Landtag gewählt. Brennende Plakate, geköpfte Schneemänner und hüpfende Bären sorgten für einen turbulenten Wahlkampf. Peter Klien wirft in „Gute Nacht Österreich“ am Freitag, dem 3. März 2023, um 22.45 Uhr in ORF 1 einen Blick in unser südlichstes Bundesland.

Lange vorbei sind die goldenen Zeiten des britischen Empires. Seit Wochen lähmen Lebensmittelmangel, Streiks und Personalnot die Wirtschaft Großbritanniens. Die Einigung im Nordirland-Streit ist das vorläufig letzte Kapitel des Brexits. Aber wie konnte es überhaupt so weit kommen? Und gibt es ein Brexit-Exit-Szenario?

Der Individualverkehr steht immer stärker unter Druck. Vor allem die Forderung nach „Tempo 100“ auf Autobahnen polarisiert. Warum das aus Sicht der Autolobby nicht zielführend ist, erklärt Schauspieler und Kabarettist Gregor Seberg in „Gute Nacht Österreich“.

