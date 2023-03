FPÖ – Angerer: „ÖVP und Grüne sind die Inflationstreiber schlechthin!“

„Man könnte fast schon glauben, dass die Regierung eine Strategie für eine Beibehaltung der hohen Inflation verfolgt“

Wien (OTS) - „In den meisten EU-Ländern gehen die Inflationsraten zurück – nur in Österreich nicht. Die Ursachen für diesen permanent hohen hausgemachten Inflationswert liegen eindeutig in der Handlungsunfähigkeit von ÖVP und Grünen. Diese Regierung ist der Inflationstreiber schlechthin und trägt die alleinige Schuld dafür, dass die Österreicher seit fast einem Jahr unter den enorm hohen Preisen leiden müssen – so kann es aber nicht weitergehen. Daher benötigt Österreich rasch einen radikalen politischen Kurswechsel“, forderte heute FPÖ-Wirtschaftssprecher NAbg. Erwin Angerer.

„Laut Statistik Austria ist die Teuerungsrate unter anderem auf Preissteigerungen bei Nahrungsmitteln, Haushaltsenergie und Bewirtung zurückzuführen. Seit Monaten fordern wir daher unter anderem ein Ende der Russland-Sanktionen, die Abschaffung der CO2-Steuer und ein Aussetzen beziehungsweise Senken der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel, Treibstoff und Energie. Während aber die Menschen weiter unter dem enormen Preisdruck stöhnen, wurden von der Regierung Hilfsmaßnahmen im Gießkannenprinzip verteilt, anstatt die Wurzeln des Übels zu bekämpfen. ÖVP und Grüne hätten sich beispielsweise an der Fiskalpolitik der Schweiz orientieren müssen, die bei einer Inflation von nur 3,3 Prozent liegt und nicht die Schuldenpolitik und Geldschwemme der EU mitträgt“, erklärte Angerer.

„Schwarz-Grün fährt weiterhin unsere Wirtschaft und unseren Wohlstand voll an die Wand. Man könnte fast schon glauben, dass die Regierung eine Strategie für eine Beibehaltung der hohen Inflation verfolgt – anders kann man dieses chaotische Handeln nicht mehr erklären“, so der FPÖ-Wirtschaftssprecher.

