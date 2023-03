ÖGB-Schuberth: „Der Vergleich zeigt: In Österreich fehlen noch immer inflationssenkende Maßnahmen”

Andere Länder bekämpfen die Teuerung effektiver. Es fehlen vor allem preissenkende Maßnahmen bei Lebensmitteln und Energie

Wien (OTS) - „Die Teuerung bleibt in Österreich auf einem Allzeit-Hoch. Das liegt vor allem daran, dass Österreich immer noch zögert, preissenkende Maßnahmen zu ergreifen“, analysiert Helene Schuberth, Leiterin der volkswirtschaftlichen Abteilung des ÖGB. Schaue man sich in Europa um, sehe man weitaus niedrigere Teuerungsraten. Österreich habe zwar viel Geld in die Hand genommen, aber wenig effektiv eingesetzt, so Schuberth. Das liege daran, dass man sich hierzulande immer noch davor scheue, in den Markt einzugreifen.

Laut Statistik Austria liegen die Preistreiber vor allem bei Haushaltsenergie und Lebensmittel. Hier fordert der ÖGB seit Monaten preissenkende Maßnahmen. „Ein befristetes Aussetzen der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel in Verbindung mit einer Preisdatenbank und eine Preisregulierung für den Grundbedarf bei Strom, Gas und heizbasierten Energiesystemen sind das Gebot der Stunde“, so Schuberth. Die Inflation sei auch profitgetrieben. „Eine Anti-Teuerungskommission könnte ungerechtfertigte Preispolitik aufspüren. Das ist in der österreichischen Geschichte kein Novum“, erklärt Schuberth mit Verweis auf die Euro-Preiskommission zur Zeit der Währungsumstellung.

Beispiele wie Frankreich, Spanien oder Portugal zeigen, dass man über Preisregulierung die Teuerung effektiv bekämpfen kann. Auch die Miet-Preis Spirale, die die Inflationsrate weiter befeuert, muss sofort durchbrochen werden, so Schuberth. Die notwendigen Vorschläge liegen auch in Österreich seit Monaten auf dem Tisch – sie sind rasch umsetzbar und würden die Teuerung effektiv bekämpfen, so Schuberth abschließend.

