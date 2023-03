Leopoldstadt: Verzauberte Badeente im „Circusmuseum“

Clownerien und Magie für Kinder am 5. März: 0699/194 36 997

Wien (OTS/RK) - In Kooperation mit der Vereinigung „Erstes Wiener Zaubertheater“ (Mitglied bei „Basis.Kultur.Wien“) wickelt das ehrenamtlich werkende Team des „Circus- und Clownmuseum Wien“ (2., Ilgplatz 7) einmal mehr eine kurzweilige Vorstellung für Kinder ab 4 Jahren ab. Am Sonntag, 5. März, wird ab 15.00 Uhr im Museum eine kunterbunte kindgerechte Magie- und Clown-Show mit dem fidelen Unterhalter-Duo „Karo & Karoline“ gezeigt. An dem Nachmittag verzaubern Herr „Karo“ und Frau „Karoline“ zum Beispiel eine Badeente namens „Bernie“. Zauberstäbe gehorchen ihren tollpatschigen Besitzer*innen nicht mehr. Zum Missfallen des gestrengen Zirkus-Direktors Knäsebeck kommt es sogar zu „Explosionen“. Auch an einem Fisch probieren die Freund*innen ihre „magischen“ Kräfte aus. Das Programm hat den Titel „Die neue Hopi Popi Circusshow“ und die Kleinen erwarten eine Menge zauberhafter Überraschungen. Der Eintritt kostet 8 Euro. Mehr Infos und Karten-Bestellungen: Telefon 0699/194 36 997 (Monika Hemis-Stadlmann), E-Mail monika.hemis@chello.at.

Das „Circus- und Clownmuseum Wien“ in der Leopoldstadt erinnert in einer hübsch gestalteten Dauer-Ausstellung an einstige Stars im Zirkus-Zelt. Zu betrachten sind Werbeplakate, Fotoaufnahmen, Bühnengewand, Artistenutensilien und andere Exponate. Temporäre Sonder-Ausstellungen ergänzen die fixe Schau. Jeweils am Sonntag sind die Räumlichkeiten zwischen 10.00 und 13.00 Uhr geöffnet. Traditionell ist der Eintritt kostenlos. Spenden sind trotzdem immer willkommen. Das Museum wird von der „ARGE Wiener Bezirksmuseen und Sondermuseen“ unterstützt. Auskünfte: Telefon 0676/340 75 65 oder E-Mail office@circus-clownmuseum.at.

