Kai Pflaume präsentiert eine neue Ausgabe von „Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell“ am 4. März in ORF 1

Mit Harald Krassnitzer, Lena Gercke, Til Schweiger, Iris Berben, Heike Makatsch und vielen mehr

Wien (OTS) - Elf spannende Duelle liefern sich kleine und große Stars bei Kai Pflaume, wenn er am Samstag, dem 4. März 2023, um 20.15 Uhr in ORF 1 zu einer neuen Ausgabe der ORF/ARD-Erfolgsshow „Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell“ lädt. In den Wettkämpfen mit rot-weiß-roter Beteiligung tritt der Salzburger Schauspieler Harald Krassnitzer im „Süßspeisen-Duell“ gegen Jaden (12) aus Oberwaltersdorf an; und Elias (8) stellt sich im „Klettersäule-Duell“ dem Tiroler Kletterweltmeister Jakob Schubert. Außerdem treten die Schauspieler/innen Til Schweiger, Iris Berben und Heike Makatsch, Model und Moderatorin Lena Gercke, Kunstturner Andreas Toba, die TV-Moderatorinnen Hanna Zimmermann und Esther Sedlaczek, Tischtennis-Europameister Dang Qiu und Schauspieler und Duell-Allrounder Jan Josef Liefers gegen ihre jungen Herausforderinnen und Herausforderer an.

Die „Klein gegen Groß“-Duelle im Überblick:

Das „Reck-Ball-Duell“: Jarik (10) gegen Andreas Toba

Wer schafft es, mehr Bälle mit den Füßen über die Stange zu werfen und auch mit den Füßen wieder aufzufangen, während er an der Reckstange hängt – der deutsche Kunstturner Andreas Toba oder der zehnjährige Jarik?

Das „Hits-der-90er-Duell“: Mia (13) gegen Lena Gercke

Erkennt Model und Moderatorin Lena Gercke oder die 13-jährige Mia mehr Hits aus den 90ern anhand eines kurzen Ausschnitts?

Das „Klettersäule-Duell“: Elias (8) gegen Jakob Schubert

Der achtjährige Elias fordert Kletterweltmeister Jakob Schubert heraus und sagt: „Ich kann schneller eine neun Meter lange, glatte Säule hochklettern als Jakob Schubert.“

Das „Süßspeisen-Duell“: Jaden (12) gegen Harald Krassnitzer Schauspieler Harald Krassnitzer lässt sich auf eine kulinarische Herausforderung ein und tritt gegen den zwölfjährigen Jaden aus Oberwaltersdorf an, der ein begeisterter Hobby-Bäcker ist. Beide bekommen typische österreichische Süßspeisen zur Verkostung und müssen mit verbunden Augen erkennen, um welche Spezialität es sich dabei handelt.

Das „Gabelstapler-Münzflip-Duell“: Aaron (10) gegen Jan Josef Liefers In einer neuen Runde „Klein gegen Liefers“ braucht Jan Josef Liefers viel Fingerspitzengefühl, um mit einem Gabelstapler mehr Zwei-Euro-Münzen vom Boden auf die Staplergabel zu schnipsen als der zehnjährige Aaron.

Das „Theater-Duell“: Hawin Marie (10) gegen Iris Berben Schauspielerin Iris Berben ist zwar auf der Leinwand zu Hause, kennt sich aber auch in den großen Theaterhäusern dieser Welt bestens aus. In ihrem Duell mit der zehnjährigen Hawin Marie muss sie bekannte Theatersäle an ihren Zuschauerräumen erkennen und richtig benennen.

Das „Würfelaugen-Duell“: Sina (11) gegen Heike Makatsch Schauspielerin Heike Makatsch tritt gegen die elfjährige Sina an. Beide müssen sich in kürzester Zeit die exakte Augenzahl von insgesamt 80 Würfeln einprägen.

Das „Champions-League-Duell“: Simon (12) gegen Esther Sedlaczek Sportmoderatorin Esther Sedlaczek und der zwölfjährige Simon müssen anhand der Nationalitäten der Spieler in der Startaufstellung erkennen, um welche Champions-League-Partie der Saison 2021/2022 es sich handelt und wie das Spiel ausging.

Das „Tischtennis-Duell“: Lotta (10) gegen Dang Qiu

Die zehnjährige Lotta glaubt, sie räumt schneller 50 Hütchen von zehn nebeneinander stehenden Tischtennisplatten ab als der Tischtennis-Europameister Dang Qiu.

Das „Parlamentsgebäude-Duell“: Finn (12) gegen Hanna Zimmermann Der zwölfjährige Finn ist überzeugt, dass er alle Parlamentsgebäude der Welt nur anhand eines Fotos erkennt und darin besser ist als die TV-Moderatorin Hanna Zimmermann.

Das „Schauspiel-Duell“: Paula (13) gegen Til Schweiger

Til Schweiger hat sich nicht nur als Schauspieler einen Namen gemacht, sondern auch als Regisseur und Produzent. Schafft er es, Kino-Blockbuster der vergangenen Jahrzehnte anhand ihrer Besetzung schneller zu erkennen als die 13-jährige Paula?

