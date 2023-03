Drei Österreich und Amdocs: gemeinsam für ein vollständig digitales eSIM-Erlebnis.

Amdocs Innovation Award 2023 geht für Mobilfunk-Abo up³ an Drei.

up³ ist dank Amdocs eSIM Plattform einfachste Mobilfunklösung via App.

Kostenloses up³ Abo für alle Besucher des Amdoc Messestands in Barcelona.





Amdocs (NASDAQ: DOX), ein führender Anbieter von Software und Dienstleistungen für Kommunikations- und Medienunternehmen, hat Drei Österreich am Mobile World Kongress in Barcelona einen Amdocs Innovation Award 2023 für das innovative Mobilfunk-Abo up³ verliehen. Mit der im April 2022 vorgestellten Lösung nutzt Drei die Vorteile von Amdocs digitaler eSIM-Technologie für ein vollständig digitales, App-basiertes 5G-Abo.

Bei einer eSIM handelt es sich um eine eingebettete, digitale SIM-Karte, mit der Nutzer den Mobilfunktarif eines Betreibers ohne eine physische SIM-Karte aktivieren können. Während viele gängige eSIM Lösungen QR-Codes verwenden, ermöglicht up³ Drei Kunden die Aktivierung des 5G Tarifs via App. Basierend auf der preisgekrönten eSIM-Plattform von Amdocs verwirklicht up³ ein durchgängig digitales Lebenszyklus-Management für Österreichs erstes unlimitiertes 5G Mobilfunk-Abo.

up³ Kunden können ihr Abo auf eSIM-fähigen Smartphones von Apple, Google, Samsung und weiteren Herstellern, die 2023 hinzukommen werden, verwalten.

Die up³ App ist weltweit über Apple AppStore & Google Play verfügbar, bietet einen unbegrenzten 5G-Tarif für Österreich und kann mit inkludiertem EU-Roaming in allen 27 EU-Ländern genutzt werden. Die up³ App wurde seit ihrem Launch im April 2022 weltweit 120.000 mal heruntergeladen und wird aktuell von Kunden aus 80 Nationen genutzt.

Die SaaS-basierte eSIM-Plattform von Amdocs ermöglicht eine einfache und schnelle Integration in das Netzwerk und die IT-Systeme eines Dienstanbieters dank einer vorintegrierten Lösung von Thales, einem führenden Anbieter von eSIM-Abomanagement. Als Teil der Amdocs-Lösung nutzt Drei Österreich das eSIM Software Development Kit (SDK) von Amdocs zusammen mit dem Amdocs Entitlement Server.

Die Zusammenarbeit mit Drei ist das jüngste Beispiel eines Telekom-Komplettanbieters, der sich für Amdocs zur Einführung von eSIM-Lösungen entschieden hat. Amdocs verzeichnet eine steigende Anzahl von eSIM-Implementierungen, da Betreiber mithilfe dieser Technologie die Kundenerfahrung vereinfachen.

"Wir freuen uns, Pionierarbeit zu leisten, indem wir den Zugang zur mobilen Welt von Drei mit wenigen Klicks ermöglichen. Mit unserer innovativen up³-App bieten wir Drei Kunden eine vollständig digitale SIM-Reise auf Basis der eSIM-Technologie von Amdocs", so Matthias Baldermann, CTO bei Drei Austria. "Der flexible Ansatz und die Branchenführerschaft im eSIM Bereich hat Amdocs zum idealen Partner für diese Initiative gemacht."

"Verbraucher und Kommunikationsdienstleister auf der ganzen Welt erkennen die Leistungsfähigkeit und das Potenzial von eSIM", sagte Anthony Goonetilleke, Group President of Technology und Head of Strategy bei Amdocs. "Die Zusammenarbeit mit Drei Österreich ist ein Beispiel für innovative digitale Kundenerfahrung, die durch den intelligenten Einsatz von eSIM-Technologie erreicht werden kann. Wir sind stolz, daran beteiligt zu sein."

Amdocs präsentiert seine eSIM-Fähigkeiten auf dem Mobile World Congress Barcelona, wo Drei Österreich für sein eSIM-Projekt mit einem Amdocs Innovation Award ausgezeichnet wurde. Damit sich internationale Gäste des MWC von den Vorteilen des up³ Abos selbst ein Bild machen konnten, redundiert Drei allen Besuchern des Amdocs Messestandes (Halle 3, Stand 3G10) die Kosten für das erste Monat bei up³.

Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division „3Scandinavia & Austria“ Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 866 Mio. Euro. Als führender Telekommunikations-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Nach dem ersten, echten, zusammenhängenden 5G Netz Österreichs im Juni 2019 in Linz startete Drei im September 2022 den kommerziellen Betrieb von Österreichs erstem 5G Standalone Netz. Mit den neuen Fix-Tarifen bietet der Komplettanbieter Mobilfunk-Internet erstmals mit Bandbreitengarantie an. Im Jänner 2023 erhielt das Unternehmen zum vierten Mal in Folge den Ookla Speedtest AwardTM für das schnellste 5G Netz des Landes. Mehr auf www.drei.at

Über Amdocs

Amdocs unterstützt diejenigen, die die Zukunft gestalten, dabei, sie zu verblüffen. Mit unserem marktführenden Portfolio an Software-Produkten und -Services setzen wir das innovative Potenzial unserer Kunden frei und befähigen sie, Kommunikations- und Medienerlebnisse der nächsten Generation sowohl für den einzelnen Endnutzer als auch für Unternehmenskunden anzubieten. Unsere 31.000 Mitarbeiter rund um den Globus sind dafür da, die Migration von Service Providern in die Cloud zu beschleunigen, sie in die Lage zu versetzen, sich in der 5G-Ära zu differenzieren, und ihre Abläufe zu digitalisieren und zu automatisieren. Amdocs ist am NASDAQ Global Select Market notiert und erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 4,58 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie unter www.amdocs.com.

