PHARMIG erweitert Public Affairs und Market Access Team

Wien (OTS) - Seit 1. Februar verstärkt Mag. Andreas Weinseiss, MA als Public Affairs Manager das Team des Verbands der pharmazeutischen Industrie Österreichs PHARMIG. Der Jurist und Politikwissenschaftler war zuvor über zehn Jahre in verschiedenen Positionen im Gesundheits- und Außenministerium tätig, zuletzt als stellvertretender Abteilungsleiter für Suchtangelegenheiten sowie als stellvertretender Kabinettschef und Fachreferent für Gesundheit unter den Bundesministern Rudolf Anschober und Wolfgang Mückstein.

Im Public Affairs und Market Access-Team der PHARMIG um Dr. Ronald Pichler fungiert Andreas Weinseiss in seiner Funktion als Public Affairs Manager als Ansprechpartner im Dialog mit Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Behörden, anderen Interessenvertretungen, Kammern sowie weiteren Stakeholdern des Gesundheitsbereichs. Wesentlich ist in diesem Kontext, die Positionen der pharmazeutischen Industrie in den gesundheitspolitischen Diskurs einzubringen, um mit den genannten Partnern an der stetigen Verbesserung der Gesundheitsversorgung in Österreich zu arbeiten.

Mag. Alexander Herzog, Generalsekretär der PHARMIG, freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Public Affairs Manager: „Mit Andreas Weinseiss begrüßen wir einen vielseitig ausgebildeten und im politischen Dialog höchst versierten Kollegen in unserem Team. Das zunehmend komplexe Umfeld, in dem die pharmazeutische Industrie agiert, und die vielschichtigen Interessen der politischen Entscheidungstragenden erfordern ein hohes Maß an Diskurs- und Lösungskompetenz. Mit seiner umfangreichen Erfahrung in der heimischen Verwaltung und insbesondere in der Gesundheitspolitik wird sich Andreas Weinseiss maßgeblich im Stakeholder-Dialog auf nationaler Ebene einbringen.“

Andreas Weinseiss über sein Engagement in der PHARMIG: „Als eines der zentralen Themen sehen wir, die Versorgungssicherheit der in Österreich lebenden Menschen mit Arzneimitteln weiterhin zu gewährleisten. Einen Schwerpunkt unserer Arbeit bildet zudem die Sicherstellung der Finanzierung von innovativen Arzneimitteln, um den Patientinnen und Patienten in Österreich den Zugang zu Therapien am neuesten Stand der Wissenschaft rasch und möglichst unbürokratisch zu ermöglichen. Ebenso im Fokus steht die Digitalisierung im Gesundheitsbereich, verbunden mit der verbesserten und datenschutzkonformen Auswertung von Gesundheitsdaten für die Forschung. Hier wollen wir als Industrie wesentliche Beiträge leisten, um Österreich zukunftsfit zu machen.“

Der gebürtige Steirer Andreas Weinseiss studierte Politik- und Rechtswissenschaften an der Paris Lodron Universität Salzburg und an der Duke University in den USA. Sein beruflicher Weg führte ihn für die Wirtschaftskammer Österreich in die Niederlande und für Fronius International GmbH nach Italien, danach über Stationen im Amt der Salzburger Landesregierung und in der Ständigen Vertretung Österreichs bei den Vereinten Nationen ins Gesundheitsministerium.



Über die PHARMIG: Die PHARMIG ist die freiwillige Interessenvertretung der österreichischen Pharmaindustrie. Derzeit hat der Verband ca. 120 Mitglieder (Stand März 2023), die den Medikamenten-Markt zu gut 95 Prozent abdecken. Die PHARMIG und ihre Mitgliedsfirmen stehen für eine bestmögliche Versorgungssicherheit mit Arzneimitteln im Gesundheitswesen und sichern durch Qualität und Innovation den gesellschaftlichen und medizinischen Fortschritt.

