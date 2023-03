Österreichischer Gründungspreis PHÖNIX: Jetzt für die aktuelle Runde einreichen

Start-ups, Spin-offs und Forschungsgruppen sind eingeladen, ihre umgesetzten Gründungsideen sowie Prototypenprojekte für den Gründungspreis PHÖNIX 2023 einzureichen.

Wien (OTS) - Österreich verfügt über enormes Potenzial im Bereich hochinnovative Gründungen: Es gibt viele Jungunternehmen, denen es gelungen ist, wissenschaftliche Ergebnisse in wirtschaftliche Projekte zu bringen. Nun werden in der neuen Wettbewerbsrunde des Gründungspreis PHÖNIX wieder Österreichs beste Projekte, die besten Spin-offs, Start-ups und Forschungsgruppen gesucht.

Der Gründungspreis PHÖNIX zeichnet heuer wieder die erfolgreichsten Start-ups, Spin-offs sowie Forschungsteams mit Prototypenprojekten aus. Die Anmeldefrist läuft bis inkl. Sonntag, den 30. April 2023.

In den folgenden vier Kategorien wird der Österreichische Gründungspreis Phönix 2023 vergeben:

Female Entrepreneurs

Mit dieser Kategorie soll ein Signal gesetzt werden, um „role models“ zu etablieren. Denn die Potenziale von Frauen werden gerade im Bereich von High-Tech Gründungen noch zu selten genutzt. An dieser Kategorie nehmen alle Projekte teil, bei welchen mindestens eine Frau als Forscherin, Gründerin oder Geschäftsführerin federführend beteiligt ist.

Start-up

In dieser Kategorie werden österreichische Start-ups prämiert, die mit ihren innovativen Produkten, Verfahren oder Dienstleistungen aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen adressieren.

Spin-off

Hier werden Verwertungs-Spin-Offs mit ihrer Forschungseinrichtung ausgezeichnet, die unter anderem aus öffentlichen Universitäten, Fachhochschulen oder Kooperationsprogrammen (wie Research Studios Austria, COMET-Zentrum oder CD-Labors) hervorgegangen sind.

Prototypen

In dieser Kategorie sind alle Universitäten, öffentliche Forschungseinrichtungen und Jungunternehmen, die bei einem Start-up-, Spin-off- oder Prototypenförderungsprogramm der aws oder der FFG ab 1. Jänner 2017 eingereicht haben, berechtigt mitzumachen. Mit Hilfe von „Modellen" oder Prototypen wird die Machbarkeit von Innovationen aufgezeigt. Dadurch kann die Verwertung für Gesellschaft und Wirtschaft beschleunigt werden.

Sichtbarkeit schaffen für außergewöhnliche Projekte

„ Der Gründungspreis Phönix ist eine wichtige Auszeichnung, um herausstechende Projekte auf die Bühne zu holen und ihnen Sichtbarkeit zu geben. Die Bandbreite des Wissenstransfers zu präsentieren, ist dabei unser wichtigstes Anliegen. Als aws unterstützen wir Gründerinnen und Gründer mit rund einem Drittel unserer gesamten Finanzierungsleistung von mehr als einer Milliarde Euro und sind dabei auch besonders stolz auf die Kategorie „Female Entrepreneurs“, wo wir ganz bewusst einen Fokus auf Frauen im Deep-Tech-Innovationsbereich legen. Wir sind sehr gespannt auf die diesjährigen Projekte und freuen uns über zahlreiche Einreichungen “, fasst die aws Geschäftsführung, Edeltraud Stiftinger und Bernhard Sagmeister, die Besonderheit des Gründungspreis zusammen.

" Als FFG fördern wir auch Gründerinnen und Gründer und sind fest davon überzeugt, dass der Gründungspreis PHÖNIX einen wichtigen Beitrag zur Förderung des Unternehmertums und zur Stärkung des Gründergeistes in unserem Land leistet. Alleine im Jahr 2022 hat die FFG wir mehr als 82 Millionen € in Innovationsprojekte von heimischen Start-ups, Scale-ups und Spin-offs investiert und damit das Rekordjahr 2021 sogar übertroffen. Wir sind gespannt auf die eingereichten Projekte und freuen uns schon jetzt darauf, die verdienten Gewinnerinnen und Gewinner bei einer feierlichen Preisverleihung auszeichnen zu dürfen “, so Henrietta Egerth und Klaus Pseiner, Geschäftsführung der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft FFG.

„ Die digitale und grüne Transformation stellen Österreichs Gesellschaft und Wirtschaft vor große Herausforderungen. Zudem hat sich zuletzt der globale Technologiewettlauf deutlich intensiviert. Deshalb sind Tempo und agiles Handeln erforderlich, um eine Spitzenposition in den grünen und digitalen Technologien einzunehmen. Hierbei nehmen engagierte und mutige Forscherinnen und Forscher, die Innovationen aus der Grundlagenforschung in die Praxis bringen, eine wichtige Rolle ein. Mit dem Gründungspreis PHÖNIX geben wir innovativen Deep-Tech Ausgründungen aus den österreichischen Forschungseinrichtungen eine Bühne und streichen so ihre große Bedeutung für den österreichischen Wirtschaftsstandort hervor “ betont Christoph Neumayer, Generalsekretär der Industriellenvereinigung, die Bedeutung des Gründungspreises PHÖNIX für die österreichische Industrie.

Organisiert wird der Gründungspreis Phönix von der Austria Wirtschaftsservice (aws) in Kooperation mit der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) und der Industriellen Vereinigung (IV).

Details zu den einzelnen Kategorien und zur Einreichung finden interessierte Forschungseinrichtungen und Unternehmen unter:

https://www.gruendungspreis-phoenix.at/

https://www.aws.at/oesterreichischer-gruendungspreis-phoenix/

