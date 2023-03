Digitalisierung in Niederösterreich schreitet voran

LH Mikl-Leitner/LR Danninger: 2022 wurden 145 Digitalisierungsprojekte in Landesverwaltung abgeschlossen und mit dem "Haus der Digitalisierung" ein Leuchtturm eröffnet

St. Pölten (OTS) - Der „digi report“ ist der Rechenschaftsbericht der blau-gelben Landesverwaltung und zeigt als Digitalisierungsbericht des Landes Niederösterreich die Fortschritte für Land und Leute im Bereich der Digitalisierung auf. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Digitalisierungslandesrat Jochen Danninger sehen Niederösterreich als Impulsgeber in der digitalen Transformation: „Mehrere hundert Projekte konnten seit Start unserer Digitalisierungsoffensive im Jahr 2017 bereits umgesetzt werden. Damit kann unser Bundesland seine Vorreiterrolle in der bürgernahen und digitalen Landesverwaltung weiter ausbauen.“

Landeshauptfrau Mikl-Leitner betont: „Wir nutzen digitalen Wandel für Land und Leute und unsere Vorzeigeprojekte veranschaulichen, wie wir unser Bundesland mit digitalen Lösungen zukunftssicher gestalten. Gerade in herausfordernden Zeiten müssen wir an Morgen denken und der jährliche ‚digi report‘ veranschaulicht dabei den kontinuierlichen Fortschritt auf dem Weg in die digitale Zukunft Niederösterreichs“.

Jährlich werden landesinterne Themen bestimmt, die besonders relevant sind. „Digitale Fitness“ war im Jahr 2022 das Hauptthema und ein wichtiger Schritt war dabei die Fertigstellung des realen „Haus der Digitalisierung“ in Tulln. Der entscheidende Faktor der Digitalisierung ist der Mensch und dessen Umgang mit neuen Entwicklungen sowie die laufende Weiterentwicklung von Kompetenzen und Know-how.

„Neben Schwerpunktthemen wurden neuerliche zahlreiche Vorzeigeprojekte realisiert. Vom digitalen Museum über neue Mobilitätskonzepte bis hin zu smarten Prozessen zeigen wir in unserem Bundesland, wie man mit Digitalisierung effektiver, effizienter sowie nachhaltiger leben und arbeiten kann. Unser interaktiver ‚digi report‘ soll Unternehmen und öffentliche Verwaltungen zu neuen Lösungen inspirieren und Digitalisierung für alle Landsleute noch greifbarer machen“, erklärt Digitalisierungslandesrat Danninger.

Weitere Indikatoren, Kennzahlen sowie aktuelle Projektbeispiele sind im „digi report“ unter https://noe.gv.at/digireport abrufbar und neuerlich auch in interaktiver Form verfügbar.

