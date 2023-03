Österreich auf der ITB Berlin: Tourismusland präsentiert sich nach Corona-Pause wieder auf der weltgrößten Tourismusmesse

Von 7. bis 9. März findet die ITB Berlin statt. Gemeinsam mit 43 Partnern präsentiert die Österreich Werbung das Tourismusland Österreich in all seinen Facetten.

Wien (OTS) - Nach drei Jahren coronabedingter Pause findet von 7. bis 9. März erstmals wieder eine physische Variante der ITB Berlin, der größten Tourismusmesse der Welt, statt. Auch das Tourismusland Österreich ist wieder stark vertreten. Auf einem gemeinsamen „Österreich Stand“ stellen 43 österreichische Partner den Messebesucher*innen aus der ganzen Welt die Vorzüge von „Urlaub in Österreich“ vor.

„Die ITB ist die relevanteste Tourismusmesse der Welt. Wir als ÖW möchten dem Tourismusland Österreich nicht nur auf unserem Kernmarkt Deutschland die Bühne bieten, es ist auch unser Ziel, die ITB als Tor zur Welt zu nutzen und es damit unseren Partnern zu ermöglichen, Geschäfte mit Einkäufern auch aus neuen Märkten anzubahnen. Nach drei Jahren Pandemie ist es essenziell, beim wichtigsten Zusammentreffen der Tourismuswelt unser Tourismusland ganz persönlich vorzustellen und um vor Ort neue Verbindungen aufbauen zu können“, sagt Lisa Weddig, Geschäftsführerin der Österreich Werbung.

Österreich-Präsenz auf der ITB: Grundlagen für nachhaltige touristische Entwicklungen schaffen

„Der vergangene Sommer war die Saison des touristischen Comebacks des Urlaubslandes Österreich. Aus zahlreichen Märkten konnten wir Nächtigungszahlen aus dem Erfolgsjahr 2019 übertreffen. Es ist deshalb für den gesamten Tourismusstandort von zentraler Bedeutung, sich auf der größten Tourismusmesse der Welt am wichtigsten Herkunftsmarkt in einer ansprechenden und modernen Art und Weise zu präsentieren“, sagt Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler, die als offizielle Vertreterin der Bundesregierung ebenfalls vor Ort sein wird.

„Urlaub in Österreich ist in Deutschland so beliebt wie seit langem nicht mehr. Mit über 30 Millionen Sommer-Nächtigungen aus Deutschland haben wir die Werte aus dem Rekord-Sommer 2019 um 5,6 Prozent übertroffen und die Prognosen aus unserer aktuellen Reisepotenzial-Analyse stimmen uns auch für 2023 sehr positiv. Wir sehen, dass unser vielfältiges Urlaubsland die Sehnsüchte sowie Aktivitäts- und Themeninteressen der deutschen Gäste perfekt bedient. Deshalb ist eine Präsenz Österreichs auf der ITB auch die Grundlage für seine nachhaltige touristische Entwicklung aus unserem wichtigsten Herkunftsmarkt“, so Weddig weiter.

Aus den aktuell veröffentlichten Ergebnissen der T-MONA Urlauberumfrage zum Sommer 2022 zeigte sich, dass die Gäste aus Deutschland vor allem Natur und Landschaft, die Unterkünfte und das Freizeitangebot in Österreich schätzen. Die Stammgästequote von 70 Prozent im Sommer liegt deutlich über dem Durchschnitt von 41 Prozent. Das Buchungsverhalten der deutschen Gäste für ihren Sommerurlaub wirkt auch ein wenig dem allgemeinen Trend zur Kurzfristigkeit entgegen: Fast 50 Prozent buchen vier Monate vor dem Reiseantritt oder später. Die beliebtesten Urlaubsarten sind Wander-, Erholungs- und Natururlaube, die sie vorwiegend (87 Prozent) an einer Destination verbringen.

Kultur, Kulinarik und Nachhaltigkeit im Fokus

Auf 624 Quadratmetern bietet der ÖW-Stand Platz für 43 Partner aus ganz Österreich, die ihre Produkte Einkäufer*innen aus der ganzen Welt vorstellen und neues Business anbahnen können. „Österreich ist neben der wunderbaren Landschaft weltbekannt für Kunst, Kultur und Kulinarik. All diese Aspekte wollten wir heuer auf unserem Stand vermitteln. Dies geschieht beispielsweise durch die verwendeten Designs, den speziellen Fokus auf die Europäische Kulturhauptstadt Bad Ischl –Salzkammergut 2024 und durch die kulinarische Umrahmung durch den österreichischen Sternekoch Franz Raneburger. Er wird die Gäste am Stand mit seinem Eventcatering ‚Edelweiß‘ mit gastronomischen Leckerbissen versorgen“, so Weddig weiter. Für den Service zeichnen sich Schüler*innen der Tourismusschulen Salzkammergut – Bad Ischl verantwortlich. Die Schule mit überregionaler Bedeutung für die Tourismuswirtschaft feiert 2023 ihr 50-jähriges Jubiläum.

Die Österreich Werbung wird auch am ITB-Kongress ihre inhaltliche Expertise einfließen lassen: Martin Reichhart, Innovation Manager bei der Österreich Werbung, wird an der Panel-Diskussion zum Thema „Sustainable Business Intelligence“ als Speaker teilnehmen und über das Datenservice im Austrian Tourism Data Space sprechen, das Informationen über die Eigenschaften und das Verhalten von Gästen an touristischen Hotspots zur Verfügung stellt.

ITB-Partner Oberösterreich: Kulturhauptstadt Bad Ischl – Salzkammergut und Brucknerjahr 2024

Unter den 43 Partnern sind 7 LTOs. Kultur- und Kulinarikpartner des ÖW-Standes ist das Bundesland Oberösterreich, das einen besonderen Fokus auf das Kulturhauptstadtjahr 2024 in Bad Ischl – Salzkammergut und das Brucknerjahr 2024 legt. „Mit dem 200. Geburtstag von Anton Bruckner und der Kulturhauptstadt Europas Bad Ischl – Salzkammergut freuen wir uns in Oberösterreich auf ein wahres ‚Super-Kulturjahr‘ 2024. Die ITB bietet uns genau die richtige Bühne, um die unglaubliche Vielfalt und die herausragenden Spitzenleistungen des oberösterreichischen Kulturangebotes ins internationale Rampenlicht zu stellen und Oberösterreich als Kultur-Reiseziel für den Gast buchbar und erlebbar zu machen. Wir starten auf der ITB gemeinsam mit unseren Kulturpartnern und in enger Kooperation mit der Österreich Werbung die internationale Kommunikation und den touristischen Vertrieb von maßgeschneiderten Kulturangeboten“, sagt Mag. Andreas Winkelhofer, Geschäftsführer Oberösterreich Tourismus.

Info zum ÖW-Stand

Der neu gestaltete ÖW-Stand befindet sich im Hub 27, Standnummer 101. Das Konzept des Standes für 2023 basiert darauf, Termine im Vorfeld zu vereinbaren. Der Fokus der ITB 2023 liegt dezidiert auf B2B-Austausch, es wird keine klassischen Ausstellereinheiten wie bei Publikumsmessen geben.

