Financial Times und Statista Recognize SysKit gehören zu den am schnellsten wachsenden Unternehmen Europas

Cambridge, England, 2. März 2023 (ots/PRNewswire) - SysKit, ein führender Anbieter von SaaS-Plattformen für die Verwaltung von Microsoft 365-Umgebungen, wurde von Financial Times und Statista als eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen Europas anerkannt. Die prestigeträchtige Liste ehrt Unternehmen, die über drei Jahre ein erhebliches Umsatzwachstum verzeichnet haben.

Toni Frankola, CEO von SysKit, äußerte seine Begeisterung mit: „SysKit hat in den letzten Jahren enormen Erfolg erlebt. Wir haben uns darauf konzentriert, das Unternehmen zu skalieren, und diese Auszeichnung beweist weiter, dass wir uns in die richtige Richtung bewegen". Er fügte hinzu: „Unsere wichtigsten Unterscheidungsmerkmale sind das Engagement für den Aufbau starker Kundenbeziehungen und das beste Produkt, um seinen M365-Mieter zu sichern und zu verwalten. Auf diese Weise haben wir eine erfolgreiche Organisation aufgebaut, die ihren Platz auf einer so angesehenen Liste verdient hat".

Das Listenranking beruhte auf der absoluten Wachstumsrate und der Berechnung der jährlichen Wachstumsrate (CAGR). Finanz- und Wirtschaftsexperten von Financial Times und dem deutschen Statistikunternehmen Statista analysierten Daten von Zehntausenden von European-Organisationen, um die Liste zu erstellen, was es zu einem bedeutenden Erfolg für SysKit macht.

Das Vorzeigeprodukt SysKit Point von SysKit ist eine hochskalierbare SaaS-Plattform, die eine tiefe Transparenz über mehrere Microsoft-Workloads hinweg bietet. Die Plattform hilft Nutzern außerdem, die Zusammenarbeitsmöglichkeiten in Microsoft 365 zu stärken, um sicherzustellen, dass Unternehmen ihre Investitionen in ihre IT-Umgebung optimal nutzen.

Diese Anerkennung von Financial Times kommt nur wenige Monate, nachdem SysKit eine Investition in Höhe von $9 Millionen von der britischen Investmentgesellschaft Cade Hill Investments erhalten hat, was den Erfolg und das Wachstum des Unternehmens weiter verdeutlicht.

Über SysKit:

SysKit ist auf die Entwicklung einer Datenmanagement- und Governance-SaaS-Plattform für Microsoft-365-Umgebungen spezialisiert und befasst sich mit zahlreichen Herausforderungen, denen sich Fachleute und Geschäftskunden täglich gegenübersehen. Gartner identifizierte SysKit kürzlich in seinem Market Guide for SaaS Management Platforms als repräsentativen Anbieter und unterstrich die Fähigkeiten und den Ruf des Unternehmens in der Branche. SysKit Point steht als kostenlose Testversion zur Verfügung.

