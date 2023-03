VBW hilft: Nahezu 100.000 Euro für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien gesammelt

Wien (OTS) - Nach dem verheerenden Erdbeben in Syrien und der Türkei riefen die Vereinigten Bühnen Wien, ein Unternehmen der Wien Holding, eine Spendenaktion in den Musicalhäusern ins Leben, um den betroffenen Menschen in Not zu helfen. An zwölf Vorstellungstagen wurden von den Ensembles der Musicalsparte der VBW insgesamt 97.003,31 Euro an Spenden gesammelt. Durch den Verein „VBW hilft“ kommt die Summe zu je einem Drittel den Organisationen Ärzte ohne Grenzen, Österreichisches Rotes Kreuz und Österreichische Volkshilfe zugute.



Die Vereinigten Bühnen Wien und ihre Mitarbeiter*innen und Künstler*innen unterstützen seit Jahren Initiativen zur Hilfe von Menschen in Notsituationen, organisieren Spendensammlungen und Benefizveranstaltungen, wie zuletzt für die Betroffenen des Ukraine-Kriegs oder zuvor für die Hilfe bei der Hochwasserkatastrophe in Österreich, dem Erdbeben in Haiti, dem Atomunfall in Fukushima oder für die Aids-Hilfe.



Die aktuellen Bilder und Berichte der Erdbebenopfer in Syrien und der Türkei berühren und wecken den Wunsch zu helfen. An zwölf Vorstellungstagen sammelten die Ensembles von DER GLÖCKNER VON NOTRE DAME und REBECCA, gemeinsam mit Mitarbeiter*innen des Publikumsdienstes der VBW, jeden Abend in Ronacher und Raimund Theater Geld, um Menschen, die durch das Erdbeben in Syrien und der Türkei in Not geraten sind, zu unterstützen. So konnten insgesamt 97.003,31 Euro gesammelt werden, die über den Verein „VBW hilft“ zu 100% den Organisationen Ärzte ohne Grenzen, Österreichisches Rotes Kreuz und Österreichische Volkshilfe gleichermaßen zugutekommen.

Kurt Gollowitzer, Geschäftsführer Wien Holding:

„Mit dem Verein ‚VBW hilft‘ unterstützen die Vereinigten Bühnen Wien seit Jahren Initiativen, die Menschen in Notsituationen helfen. Nach dem verheerenden Erdbeben in Syrien und der Türkei ist Hilfe dringend notwendig. Dank des Einsatzes der VBW-Mitarbeiter*innen und -Künstler*innen und der Großzügigkeit unserer Theater-Besucher*innen konnten fast 100.000 Euro an Spendengeldern gesammelt werden, die nun den Menschen vor Ort zugutekommen. Dafür bedanke ich mich sehr herzlich.“

Franz Patay, Geschäftsführer Vereinigte Bühnen Wien und

Christian Struppeck, VBW-Musical-Intendant:

„Bereits in den letzten Jahren konnten wir durch Benefizveranstaltungen und Spendenaktionen immer wieder in Not geratenen Menschen helfen, Zeichen der Solidarität setzen und gemeinsam mehr erreichen. Für dieses Engagement und den Einsatz bedanken wir uns bei unseren Darsteller*innen und Mitarbeiter*innen sowie bei unserem Publikum. Nun wieder nahezu 100.000 Euro in so kurzer Zeit zu generieren und damit helfen zu können, ist großartig!“



Im Herbst 2015 wurde der Verein „VBW hilft Menschen in Notsituationen“ ins Leben gerufen und konnte seither über 802.000 Euro für notleidende Menschen im In- und Ausland zur Verfügung stellen. https://www.vbw.at/de/vbw-hilft



Spendenkonto "VBW hilft Menschen in Notsituationen"

IBAN: AT77 2011 1827 7179 8800

Spenden-Stichwort: Erdbeben



