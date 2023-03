Wohnprojekt „Stadt küsst Land“ wird neue Wohlfühloase für Familien

VI-Engineers realisiert 46 hochwertige Reihenhäuser mit nachhaltiger Energieversorgung und einem lebenswerten Wohnumfeld in Stammersdorf

Wien (OTS) - „Wohnen wo Stadt und Land verschmelzen“ lautet das Motto von Stadt küsst Land – einer Wohlfühloase mit 46 hochwertigen Reihenhäuser in Stammersdorf im 21. Bezirk. Unweit von Weingärten und Kellergasse, zwischen Bisamberg und Marchfeldkanal gelegen, besticht die Lage der Reihenhaussiedlung nicht zuletzt auch durch die gute öffentliche Anbindung. „Stadt küsst Land verbindet die Annehmlichkeiten von beiden Welten – der ländlichen wie auch der urbanen. Ein perfektes Kleinod für Paare und Familien, aber auch für jene, die großen Wert auf qualitätsvolles Wohnen in einem eigenen Haus in der Stadt legen“, ist DI Patrick Kloihofer, Geschäftsführer von VI-Engineers überzeugt. Das Projekt wurde demgemäß maßgeschneidert konzipiert. Der Baustart erfolgt im Frühjahr 2023. Nähere Informationen zu den Häusern inklusive Grundrissvarianten und Preise finden Sie unter www.stadtkuesstland.at.

Smartes Gesamtkonzept inklusive Begegnungszone

Die insgesamt 46 Reihenhäuser zwischen ca. 112 bis 127 m² Wohnfläche gibt es in zwei- und dreigeschossiger Ausführung mit insgesamt sechs verschiedenen Grundrissvarianten, die je nach Bedarf vier oder fünf Zimmer aufweisen. Neben den gemütlichen Privatgärten fungiert ein verkehrsfreier Durchgang als zusätzliche Spiel- und Begegnungszone. „Gerade im städtischen Umfeld sind verkehrsfreie Zonen direkt vor der Haustüre ein wichtiges Asset und damit auch als Herzstück des Projekts zu sehen. Unsere Planung hört nie an der Türschwelle auf, sondern integriert stets Parameter wie das natürliche Umfeld oder spezifische Zielgruppenanforderungen“, so Kloihofer.

Werthaltige Ausführung mit nachhaltiger Energieversorgung

Die von Architekten geplanten Reihenhäuser sind effizient angelegt und werden in Ziegelmassivbauweise errichtet. Eine Gerätehütte sorgt für zusätzlichen Stauraum im Eigengarten. Die hochwertige Ausstattung der Häuser – u.a. mit Holz-Alu-Fenster, außenliegendem Sonnenschutz, hochwertigen Oberflächen sowie Markenprodukten im Sanitärbereich – sind für den Projektentwickler selbstverständlich. „Auch wenn der Markt hinsichtlich Preisanstiege und Verfügbarkeiten schwierig ist, machen wir in Sachen Qualität keinerlei Abstriche und das auch weiterhin zu einem attraktiven Preis“, betont Kloihofer. Das gilt auch für die nachhaltige Energieversorgung: Jedes Reihenhaus verfügt über seine eigene PV-Anlage und Luft-Wasserwärmepumpe. Für ein angenehmes Wohnklima sorgt die Fußbodenheizung, die in heißen Sommermonaten auf Sonderwunsch zur Temperierung wird. Zukunftsfit gemacht wurde auch der hauseigene PKW-Stellplatz, der bei Bedarf mit einer E-Lademöglichkeit nachgerüstet werden kann.

HWB REF,SK 28,6-41,8 kWh/m²a fGEE 0,62-0,65

