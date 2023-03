Nachhaltigkeitsbericht von BDO Austria

Wien (OTS) - Das Prüfungs- und Beratungsunternehmen legt zum ersten Mal einen Nachhaltigkeitsbericht vor, der über den unternehmensweiten Beitrag der BDO Austria Gruppe zu Gesellschaft, Ressourcenverbrauch sowie Umwelt- und Klimaschutz informiert.



„Wir nehmen unsere Verantwortung gegenüber Umwelt und Gesellschaft sehr ernst. Daher freut es mich sehr, dass wir unsere Anstrengungen auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit nun zum ersten Mal gebündelt präsentieren können“, erklärt Mag. Peter Bartos, Partner und Geschäftsführer bei BDO. BDO versteht sich als sozial engagierte Organisation und verpflichtet sich zu nachhaltigem Handeln. Sustainability gehört nicht nur zu den Unternehmenswerten, sondern ist im Arbeitsalltag der verschiedenen Standorte verankert. 2022 wurden alle bestehenden Initiativen im BDO Corporate Social Responsibility Gremium zusammengeführt. Dieses steuert nun österreichweit die verschiedenen Projekte und baut in einem partizipativen Prozess nachhaltiges Denken und Handeln intern aus. U.a. stehen für das Engagement der Mitarbeiter:innen in Projekten des Umwelt- und Sozialbereichs jährlich 5.000 Stunden bezahlter Arbeitszeit zur Verfügung.



Im Rahmen der Sustainability Services unterstützt BDO außerdem Kund:innen ganzheitlich und branchenspezifisch auf dem Weg zum nachhaltigeren Unternehmen. Diese Services umfassen alles von der Umsetzung von CSRD und Taxonomie-Verordnung über die Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie, den Aufbau von Prozessen, der Datensammlung, Finanzierungsberatung und Green Recruiting bis hin zur Erstellung und Prüfung von Nachhaltigkeitsberichten.



„Wir begrüßen die Ausweitung der Nachhaltigkeitsberichterstattung ab 2025, die zu mehr Vergleichbarkeit und Transparenz führt, und nehmen die Erfüllung dieser Pflicht mit der Veröffentlichung des Nachhaltigkeitsberichts 2021/22 bereits vorweg. Selbstverständlich werden wir auch in den nächsten Jahren unser Engagement in allen drei Teilbereichen der Nachhaltigkeit, Umwelt, Soziales und Governance, weiter ausbauen“, so Peter Bartos.



Das gesamte BDO Netzwerk hat bis 2025 das Ziel von Netto-Null-Emissionen ausgerufen. Daher wird auch BDO Austria einen Beitrag leisten, um den CO2-Fußabdruck zu verringern. Intern wurde das Ziel, Nachhaltigkeit zu leben in der Governance sowie in der Unternehmensstrategie 2023–2027 fest verankert.



„Wir betrachten Nachhaltigkeit als Herausforderung mit vielseitigem Mehrwert für unsere Stakeholder:innen und für uns als Organisation. Unser klares Commitment zu verantwortungsvollem Handeln soll das Vertrauen unserer Kund:innen in uns weiter stärken. Wir übernehmen Verantwortung und sehen uns selbst in der Pflicht, unser Prüfungs- und Beratungshaus nachhaltig zu führen“, schließt Peter Bartos.



Den gesamten Bericht finden Sie hier.

