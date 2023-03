Spatenstich in Kagran: VMF Immobilien startet neues Wohnbauprojekt

Am Kagraner Platz in Wien entstehen zwischen Frühjahr 2023 und Herbst/Winter 2024 zwei Gebäude mit insgesamt 24 Eigentumswohnungen samt Freiflächen und Tiefgaragenplätzen.

Wien (OTS) - Vor wenigen Tagen erfolgte an der Adresse Kagraner Platz 24A in 1220 Wien der Spatenstich zu einem weiteren Projekt der VMF Immobilien. Der kleinen Feier wohnten folgende Gäste bei: Oliver Högn (VMF Immobilien), Michaela Kopp (VMF Immobilien), Christian Beer (Jascha Bau), Ali Jasari (Jascha Bau), Isljami Zuljfi (Jascha Bau), Joachim Walch (BauSoll), Andreas Machalek (Pumar Architekten), Stefan Eilmsteiner (Pumar Architekten), Thomas Kosel (K & K Geotechnik), Dominik Lorenz (Real Construct Immobilien). In den nächsten 22 Monaten werden auf dem 1.047 Quadratmetern großen Baugrund zwei Gebäude in Massivbauweise errichtet. Beide Gebäude bieten insgesamt 24 Eigentumswohnungen mit einer Gesamtnutzfläche von 1.306 Quadratmetern sowie eine Tiefgarage mit zwölf Stellplätzen und zugeordneten Kellerabteilen. Die Wohnungen haben Größen zwischen 36 und 97 Quadratmetern und verfügen nebst Freiflächen wie Eigengärten, Balkone und Terrassen über eine hochwertige Ausstattung. Im hinteren Bereich der Liegenschaft befindet sich ein Gemeinschaftsgarten.

Durchdacht, hochwertig und nachhaltig

Horst Lukaseder, Mitglied der Geschäftsführung der VMF Immobilien: „Der VMF Immobilien ist es seit ihrer Gründung ein wichtiges Anliegen, hochwertigen und nachhaltigen Wohnraum zu fairen Preisen in attraktiven Lagen anbieten zu können.“ Auch bei diesem Projekt wurde großer Wert auf das Thema Nachhaltigkeit und eine faire Preisgestaltung gelegt. Die Beheizung der Wohnhäuser erfolgt sehr energiesparend mittels einer Kombination aus Wärmepumpe mit Tiefensonden und flächendeckender Fußbodenheizung. Das Heizsystem kann im Sommer zur Temperierung genutzt werden und garantiert maximalen Bedien- und Wohnkomfort. Die Massivbauweise mit Vollwärmeschutz und 3-fach-verglasten Fenstern mit elektrischen Außenjalousien sorgt für optimalen Wärme- und Schallschutz. Wohn- und Schlafräume sind mit einem hochwertigen und ansprechenden Eichenparkett, die Sanitärräume mit Fliesen aus Feinsteinzeug und Ausstattungsgegenständen namhafter Hersteller ausgestattet.

Verkehrsanbindung, Schulen und Einkaufsmöglichkeiten

Nur wenige Meter von der Wohnanlage entfernt befinden sich die Straßenbahnlinie 26 und die Buslinien 22A und 24A. Die U-Bahn-Station Kagraner Platz ist fußläufig in acht Minuten erreichbar. Von hier sind es 20 Minuten bis in die Innenstadt und acht Minuten bis zum Donauzentrum. Rund um die U-Bahn-Station Kagran finden sich Nahversorger und andere Einkaufsmöglichkeiten. In unmittelbarer Umgebung der Wohnanlage befinden sich zudem ein Kindergarten, zwei Volksschulen und eine weiterführende Schule. Auch eine Apotheke und Ärzte finden sich in der unmittelbaren Umgebung des bis 2024 fertiggestellten Objektes.

Die Vermarktung des Projektes erfolgt über die Real Construct Immobilien. Mehr Infos zum Projekt finden sich unter www.kagranerplatz24a.at.



Fotolink: https://flic.kr/s/aHBqjAu9Wo

