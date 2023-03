Türkei und Syrien: Nothilfe von VIER PFOTEN für betroffene Tiere

Medizinische Behandlung und Futterlieferungen / Katze nach 18 Tagen unter Trümmern gerettet

Das Leid ist unermesslich, und wir sind dankbar für die humanitäre Hilfe, die bereits geleistet wird. Indem wir vor Ort helfen und uns um verletzte und ausgehungerte Haus- und Nutztiere kümmern, hoffen wir, den Menschen zumindest eine Sorge in diesen schwierigen Zeiten abnehmen zu können. Wir vertrauen auf die Erfahrung unserer Partner vor Ort, die seit Beginn dieser Katastrophe unermüdlich im Einsatz sind, und unterstützen sie mit unserer Expertise. Einige Geschichten sind wirklich einzigartig, darunter eine Katze, die 18 Tage lang unter den Trümmern überlebt hat, oder ein Diensthund, der bei den Rettungsarbeiten verletzt wurde. Wir werden alles tun, um ihnen und so vielen anderen Tieren in Not wie möglich zu helfen VIER PFOTEN Tierarzt Dr. Amir Khalil

Wien (OTS) - Ein Nothilfeteam der globalen Tierschutzorganisation VIER PFOTEN unter Leitung des österreichischen Tierarztes Dr. Amir Khalil ist am 28. Februar in der Türkei eingetroffen. Die erfahrenen Experten werden Tieren und ihren Besitzer:innen in den Regionen der Südtürkei und Nordsyrien helfen, die Anfang Februar durch mehrere Erdbeben schwer beschädigt wurden. Viele der Tiere haben ein tragisches Schicksal erlitten und müssen dringend behandelt werden. So war etwa eine Katze 18 Tage lang unter den Trümmern begraben; sie konnte gerettet werden.

Das Team wird während seines Aufenthalts direkt sowie über Partner Tierfutter in die betroffenen Gebiete in der Türkei und Syrien liefern. In der Türkei wird das Team erste Hilfe und tierärztliche Versorgung für Tiere in Not leisten und lokale Gemeinden bei Rettungsmaßnahmen unterstützen.

VIER PFOTEN arbeitet mit lokalen Partnern und Behörden in der Region Kahramanmaras und den am stärksten betroffenen Nachbarprovinzen, darunter Kilis, Adiyaman und Elbistan, zusammen.

Mit einer Stärke von 7,8 und 6,4 zählen die Erdbeben in der Türkei und in Syrien zu den schwersten Naturkatastrophen der jüngeren Geschichte: Über 50.000 Menschen verloren ihr Leben, und Millionen weitere wurden obdachlos. Das VIER PFOTEN Team hilft Menschen und Tieren in der Region, indem es beispielsweise lokalen Bauernhofbesitzer:innen, die medizinische Versorgung und Futter für ihre Tiere benötigen, unter die Arme greift. VIER PFOTEN Tierarzt Dr. Amir Khalil und sein Team, die langjährige Erfahrung in Katastrophen- und Konfliktgebieten auf der ganzen Welt haben, können bei Bedarf auch Haus- und Zootiere versorgen.

In den ersten Tagen vor Ort verschaffte sich das VIER PFOTEN Team mithilfe der lokalen Partner in Kilis einen Überblick über die Lage und begann mit der Verteilung von Futter. Sie halfen bei der Behandlung von verletzten Katzen und Hunden in einer Tierklinik und besuchten ein Tierheim, in dem 140 aus den Trümmern gerettete Hunde untergebracht sind. Außerdem sind bereits 15 Tonnen Tierfutter und zehn Tonnen Nutztierfutter auf dem Weg nach Adana.

Um so effizient wie möglich zu helfen, arbeitet VIER PFOTEN mit lokalen Tierschutz- und humanitären Organisationen in der Türkei und Syrien sowie mit den zuständigen Behörden, Stakeholdern und der veterinärmedizinischen Fakultät von Uludag zusammen. In Abstimmung mit den lokalen Partnern überwacht das VIER PFOTEN Team die Verteilung von Tierfutter an die Besitzer:innen vor Ort und hilft bei der Versorgung und dem Transport der Tiere zu den örtlichen Tierheimen und Tierkliniken. Nach der Bereitstellung der ersten Nothilfe wird VIER PFOTEN prüfen, welche weitere Hilfe für die Tiere in der Region am dringendsten benötigt wird.

Expertise in Katastrophen- und Konfliktregionen

VIER PFOTEN ist seit fast zehn Jahren in von Katastrophen betroffenen Gebieten aktiv und arbeitet in Regionen, die von Naturkatastrophen wie Überschwemmungen, Erdbeben oder Dürren betroffen sind. Darüber hinaus verfügt VIER PFOTEN über mehr als ein Jahrzehnt an Erfahrung in der medizinischen Notfallversorgung und der Rettung von Tieren in Konfliktgebieten auf der ganzen Welt, darunter Gaza, Libanon und Irak.

Zuletzt half VIER PFOTEN zu Kriegsbeginn Flüchtlingen aus der Ukraine und ihren Haustieren sowohl an der Grenze als auch durch Futterlieferungen an Zoos in den am stärksten betroffenen Gebieten. Auch das Streunerhilfeprojekt im Land wird fortgeführt.





