Ausblick auf ein spannendes Immobilien-Jahr

Recap 2022: termingerechte Fertigstellungen und Baustarts

Neue Liegenschaften in niederösterreichischen Wachstumsregionen sowie in Wien erworben

Geplante NID Projektstarts in 2023 unter anderem in Bad Vöslau und Wien

Die NOE Immobilien Development GmbH (NID), der Spezialist für hochwertiges Wohnen in Niederösterreich und Wien, kann auf ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr 2022 zurückblicken – und startet mit einer prall gefüllten Pipeline an Projekten ins neue Jahr.

Bei den freifinanzierten Wohnprojekten „Das.Kremserberg“ (St. Pölten) sowie „Stettner.Weg“ (Korneuburg) wurden im Q4/2022 insgesamt 164 Wohneinheiten zeitgerecht fertiggestellt. Baufertigstellungen bei den Projekten für Investoren in St. Pölten (Quartier Mitte: Mietwohnungen – Bauteile „Stadthaus zum Fluss“, „Am Park“) und in Wien (Mietwohnungen – Niederhofstraße 6) sowie beim Wohnungseigentums-Projekt in Wiener Neustadt („KOLL.home“ – Kollonitschgasse 5) sind jeweils für heuer geplant.

„Auch wenn die gesamtwirtschaftliche Situation manchmal bedenklich dargestellt wird, blicken wir zuversichtlich in die Zukunft. Unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Herausforderungen an die Immobilienbranche konzipieren wir unsere Projekte – um dem zu begegnen – so, dass diese den Puls der Zeit treffen. Wir merken, dass Immobilien hinsichtlich Vermögensanlage weiterhin gefragt sind. Und unsere Klientel am Heimmarkt in Niederösterreich verfügt oft über einen entsprechend hohen Eigenmittelanteil, der die Finanzierung beim Ankauf erleichtert“, gibt Bmstr. Ing. Michael Neubauer, Geschäftsführer NID, einen Ausblick.

Pläne für 2023

NID Projekte zeichnen sich durch ausgezeichnete Lagen mit sehr guter Infrastruktur, durchdachte und umweltschonende Mobilitätskonzepte sowie hochwertige Ausführung bei gleichzeitig leistbaren Preisen aus. Der Zielsetzung entsprechend, Wohn- und Lebensräume zu realisieren, starten in Kürze neue Wohnbauprojekte:

Faerber² – Färberstraße 15, Bad Vöslau (40 freifinanzierte Eigentumswohnungen, Vormerkung bereits möglich, nähere Infos unter https://faerberstrasse15.at)

Ein Projekt am Quarzweg in Wien 21

Ein Projekt an der Ecke Ulanenweg/Marderweg in Wien 22

Zwei Projekte in der Breitenfurter Straße in Wien 23





„Als Ergänzung zum Quartier Mitte in St. Pölten wird bis Jahresende eine Hochgarage mit rund 460 Stellplätzen auf 12 Ebenen errichtet. Auch für die Zukunft sind die Weichen gestellt: weitere Wohnbauprojekte in Judenau, Mauerbach, Purkersdorf, Melk und Wien sind in Entwicklung, zudem haben wir mehrere Liegenschaften in niederösterreichischen Wachstumsregionen und in Wien erworben“, so Neubauer.

