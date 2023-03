Termin-Aviso: Pressefrühstück „the one – home above”

Am Freitag, den 10. März 2023, 10 Uhr laden WBV-GPA und Neues Leben zum Pressefrühstück im neuen Wohnprojekt „the one – home above”.

Wien (OTS) - Im Jahr 2023 entsteht mit the one – home above ein außergewöhnliches Wohnprojekt im 3. Wiener Gemeindebezirk. Als höchstes Wohnhochhaus im Quartier The Marks verspricht the one atemberaubende Ausblicke über Wien, den Donaukanal und die Grünoase Prater. Durch modernste Ausstattung, ein einzigartiges architektonisches Konzept sowie vielfältige Service-Angebote wie Wellness- und Spabereich, Außenpool und Sonnendeck verspricht the one – home above ein besonderes Wohnerlebnis.

Für die architektonische Planung des Quartiers The Marks sowie den Turm the one – home above zeichnet das Team von StudioVlayStreeruwitz verantwortlich. the one – home above wird realisiert von den Wiener Bauträgern Neues Leben und WBV-GPA.

Ort:

the one – home above

Quartier „The Marks“

Modecenterstraße 20, 1030 Wien

Ihre Gesprächspartner:innen

Michael Gehbauer, Geschäftsführer WBV-GPA

Siegfried Igler, Geschäftsführer Neues Leben

Lina Streeruwitz, Architektin, StudioVlayStreeruwitz

Im Anschluss an die Pressekonferenz findet eine gemeinsame Besichtigung des Gebäudes statt.

Wir bitten um Anmeldung unter presse@artphalanx.at oder telefonisch unter 01 524 98 03-27.

Allgemeine Informationen zu the one – home above finden Sie hier.

