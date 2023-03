Back to School: OeKB setzt sich bei Teach for Austria für Chancengleichheit ein

— Unterrichtsstunde mit Vorstandsmitglied Angelika Sommer-Hemetsberger in Wiener Mittelschule — Engagement für bessere Bildungs- und Zukunftschancen

Wien (OTS) - Im Rahmen der diesjährigen Teach For Austria-Woche hat Angelika Sommer-Hemetsberger letzte Woche gemeinsam mit einem Fellow eine interaktive Englisch-Stunde in einer ersten Klasse der MS Quellenstraße 144 im 10. Wiener Gemeindebezirk gestaltet. Durch den persönlichen Austausch mit erfolgreichen Führungskräften sollen Kinder an herausfordernden Schulen dazu inspiriert werden, an ihre Fähigkeiten und ihr Potenzial sowie an die Chancen zu glauben, die durch Engagement und Durchhaltevermögen entstehen.

„Es war mir eine wirklich große Freude, nach einer mehrjährigen Pause wieder eine Schulklasse zu besuchen und gemeinsam mit dem Fellow eine hoffentlich spannende Englisch-Unterrichtsstunde zu gestalten. Die Schülerinnen und Schüler waren jedenfalls sehr engagiert und interessiert“, berichtet Angelika Sommer-Hemetsberger, im Vorstand der OeKB für Kapitalmarktaktivitäten zuständig. „Es war auch für mich persönlich ein sehr bereichernder Vormittag. Faire Bildungschancen und Chancengleichheit sind mir ein großes Anliegen, denn viele Kinder verfügen nicht über die Startvorteile, die ich selbst glücklicherweise genießen durfte.“

Die Vision von Teach for Austria

„Jedes Kind hat die Chance auf ein gutes Leben – egal, wie viel Geld oder Bildung seine Eltern haben." Das ist die Vision von Teach for Austria, welche die Oesterreichische Kontrollbank AG (OeKB) seit 2016 finanziell und mit persönlichem Engagement unterstützt. Denn Statistiken zeigen, dass gerade in Österreich der Bildungserfolg sehr stark vom sozioökonomischen Status und Bildungsniveau der Eltern abhängt. Mit dem Fellowprogramm bringt die gemeinnützige Bildungsinitiative deshalb besonders geeignete Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger als Lehrkräfte an herausfordernde Kindergärten, Mittelschulen und Polytechnische Schulen.

Im Rahmen der jährlichen Teach For Austria-Woche gestalten diese Fellows gemeinsam mit Führungskräften aus Wirtschaft, Politik interaktive Unterrichtsstunden an sozial hoch belasteten Schulen, um für mehr Bildungsgerechtigkeit einzustehen. Die Führungskräfte geben dabei Einblicke in ihre Karrieren und zeigen den Kindern und Jugendlichen, wie sie durch Selbstbewusstsein, Ausdauer und Engagement ihre Träume verwirklichen können. Es geht besonders darum, ihren Glauben an die eigenen Fähigkeiten zu stärken.

Über die OeKB Gruppe

Die Unternehmen der OeKB Gruppe mit ihren mehr als 500 Mitarbeitenden erbringen wesentliche und relevante Services für die österreichische Exportwirtschaft, den Kapitalmarkt und die Tourismuswirtschaft, bieten Dienstleistungen für den Energiemarkt und sind Teil der österreichischen Entwicklungsfinanzierung. All ihre Aktivitäten haben einen deutlichen volkswirtschaftlichen Nutzen, stärken den Standort Österreich und unterstützen Österreichs Wirtschaft im globalen Wettbewerb. Die OeKB handelt wettbewerbsneutral, sektorenübergreifend und nachhaltig verantwortungsbewusst.



Rückfragen & Kontakt:

Oesterreichische Kontrollbank AG

Presseservice

T: +43 1 53127-2116

presse @ oekb.at

www.oekb.at