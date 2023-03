SPÖ-Herr zu gefälschten Umwelt-Zertifikaten: Regierung muss für strengere Kontrollen bei Holzimporten sorgen!

Mehr Ressourcen für den Kampf gegen Umweltkriminalität nötig – Lieferkettengesetz muss Holzproduktion umfassen

Wien (OTS) - Als „verheerend und erschreckend“ bezeichnet die SPÖ-Umweltsprecherin Julia Herr aktuelle Berichte, wonach rund 340 Holzunternehmen weltweit aufgrund von gefälschten Zertifikaten das Label der „Nachhaltigkeit“ führen konnten, obwohl sie beschuldigt werden, für Umweltverbrechen und Menschenrechtsverletzungen verantwortlich zu sein. „Diese verbrecherische Taktik, die sich offensichtlich seit Jahrzehnten dahingezogen hat, zeigt, dass es in Zukunft viel mehr und auch strengere Kontrollen bei Importen von Holz geben muss. Es ist bekannt, dass Österreich kaum kontrolliert, woher das importierte Holz kommt und schon gar nicht, unter welchen Umständen es produziert wurde. Eine derartige Laxheit ermöglich erst solch betrügerische Praktiken. Die Bundesregierung ist gefordert, diesbezüglich sofort tätig zu werden“, fordert Herr. ****

Die SPÖ-Umweltsprecherin verlangt in diesem Zusammenhang eine Aufstockung bei den Ressourcen für den Kampf gegen Umweltkriminalität. „Österreich hat viel zu wenig Personal in diesem Bereich. Die zuständigen Ministerien - nämlich Innen- und Landwirtschaftsministerium - müssen hier für mehr Qualität, aber auch für mehr Quantität sorgen!“, so Herr, die abschließend ein strenges Lieferkettengesetz fordert, in dem auch die Holzproduktion umfasst ist. „Von den illegalen Taktiken rund um die Zertifikatsfälschungen sind womöglich auch österreichischen Betriebe betroffen. Höchste Zeit, diese Praxis rechtlich endlich zu unterbinden!“, bekräftigt die SPÖ-Umweltsprecherin. (Schluss) sr/ts

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klubpresse @ spoe.at

https://klub.spoe.at