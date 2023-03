ArisGlobal unterzeichnet Vereinbarung zur Übernahme von Amplexor Life Sciences und schafft damit die umfassendste regulatorische SaaS-Plattform für die Branche

Miami und Novo Mesto, Slowenien, 1. März 2023 (ots/PRNewswire) - Die komplementäre Verbindung dieser beiden führenden Regulierungsunternehmen bietet dem globalen Markt ein unübertroffenes Angebot

ArisGlobal, der führende Anbieter von Software für Biowissenschaften, der mit seiner End-to-End-Technologieplattform LifeSphere® LifeSphere® die Kernfunktionen der Arzneimittelentwicklung automatisiert, gab heute die Übernahme von Amplexor Life Sciences (LS) bekannt. Amplexor Life Sciences ist ein globaler Anbieter von Softwarelösungen für Regulierung, Qualität und Sicherheit, in die Pharma-, Biotechnologie- und Medizintechnikunternehmen vertrauen und sich verlassen.

Die Integration der regulatorischen Produktlinien wird den Kunden viele Vorteile bringen. LifeSphere-Benutzer erhalten über das robuste Qualitätsmanagementsystem (QMS) von Amplexor LS hinaus nun Zugang zu erweiterten Publikations- und Etikettierungsfunktionen.Die regulatorischen Kunden von Amplexor LS können nun über die marktführende LifeSphere-Plattform von ArisGlobal auf eine noch breitere Funktionalität zugreifen, einschließlich des Zugriffs auf hochmoderne Lösungen für Sicherheit, medizinische Informationen und klinische Lösungen.

Dieses kombinierte Produkt-Ökosystem bietet Biowissenschaft-Unternehmen neue Möglichkeiten, da hier die besten Lösungen zu einer kohärenten Lösung zusammengeführt werden, die den regulatorischen Anforderungen der Kunden entsprechen. Es steht auch für viele Jahre Branchenerfahrung, Software-Innovation und Kundenorientierung von ArisGlobal und Amplexor Life Sciences. Dieser Schritt wird die Aktionspläne beider Unternehmen beschleunigen und die Effizienz bei der Markteinführung neuer Therapien erhöhen.

„Seit vielen Jahren konzentriert sich ArisGlobal auf den Aufbau einer regulatorischen Plattform, die ein marktführendes, umfassendes Sortiment an Produkten bietet und Prozesse optimiert, die die Zusammenarbeit über verteilte Teams hinweg unterstützen und gleichzeitig umfassende und sich weiterentwickelnde globale regulatorische Anforderungen erfüllt", so Mike Gordon, Chief Executive Officer bei ArisGlobal. „Durch die Kombination unserer Kernfunktionen erhöhen wir unsere regulatorischen End-to-End-Fähigkeiten, um die Zufriedenheit unserer Kunden zu verbessern".

„Amplexor Life Sciences war schon immer darum bemüht, ihren Kunden operative Exzellenz im Bereich globaler Compliance zu bieten, und diese neue Ära an Produkten innerhalb der LifeSphere Regulatory-Plattform wird dies auch weiterhin tun", so Elvis Paćelat, Executive Vice President bei Amplexor LS. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ArisGlobal, einem seit mehreren Jahrzehnten aktiven Innovator auf dem Gebiet der Biowissenschaften, um dem Markt ein vollständiges Sortiment an Produkten zu bieten, die dazu entwickelt wurden, regulatorische Prozesse zu einem einzigen vernetzten, cloudbasierten und den Regelwerken entsprechendem Erlebnis zu machen".

„Die Vision und Ziele von ArisGlobal und Amplexor LS sind aufeinander abgestimmt", so Jim Hilferty, AVP und Head of Regulatory bei ArisGlobal. „Wir sind zuversichtlich, dass die Zusammenführung unserer Unternehmen als Katalysator für Innovation dienen wird und Life Sciences es uns ermöglichen wird, der Regulierungsgemeinschaft die intelligenteste, vernetzte und umfassendste Plattform zu bieten".

Beide Unternehmen unterstützen durch Technologie seit Jahrzehnten FuE-Prozesse mit Niederlassungen in ganz Europa, den Vereinigten Staaten, Indien und der Region Asien/Pazifik.

Die Integration erfolgt vorbehaltlich der üblichen behördlichen Genehmigungen, die in den nächsten 60 Tagen erteilt werden dürften.Es werden noch weitere Informationen über die kombinierte Lösung zur Verfügung gestellt.

Weitere Informationen finden Sie auf arisglobal.com und amplexorlifesciences.com.

Informationen zu ArisGlobal & LifeSphere: ArisGlobal ist der weltweite Marktführer für Lösungen zur Arzneimittelsicherheit und verändert die Art und Weise, wie die erfolgreichsten Biowissenschaft-Unternehmen von heute bahnbrechende Innovationen entwickeln und neue Produkte auf den Markt bringen können. ArisGlobal hat seinen Hauptsitz in den Vereinigten Staaten und verfügt über regionale Niederlassungen in Europa, Indien, Japan und China. Weitere Updates finden Sie auf den LinkedIn- und Twitter-Seiten von ArisGlobal.

Informationen zu Amplexor Life Sciences: Amplexor Life Sciences ist ein weltweiter Anbieter von Softwarelösungen für Regulierung, Qualität und Sicherheit, dem Pharma-, Biotechnologie- und Medizintechnikunternehmen seit mehr als 30 Jahren vertrauen. Die ganzheitlichen Lösungen der Life Sciences Suite helfen Unternehmen der Biowissenschaften, Produkte effizient auf den Markt zu bringen und schnell neue Märkte zu erschließen. Gleichzeitig werden Qualität, Wirksamkeit und Sicherheit durch eine durchgängige Unterstützung von Produktlebenszyklusprozessen, Daten- und Inhaltsmanagement gewährleistet.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/151 0670/ArisGlobal_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/arisglobal-unterzeichnet-vereinbarung-zur-ubernahme-von-amplexor-life-sciences-und-schafft-damit-die-umfassendste-regulatorische-saas-plattform-fur-die-branche-301759712.html

Rückfragen & Kontakt:

Pressekontakt ArisGlobal: Erika Thomas,

Ethomas @ arisglobal.com,

Tori Klimczak,

arisglobal @ blastmedia.com; Pressekontakt Amplexor Life Sciences: Iva Klarica,

iva.klarica @ amplexor.com