SP-Stürzenbecher ad UK-Wien-Energie: Vorgehensweise der Verwaltung dargelegt

Kommunikationsablauf innerhalb der Stadt Wien folgt klaren Regeln.

Wien (OTS) - Als zweiter Zeuge der 6. Sitzung der UK-Wien-Energie war der Dezernatsleiter der MA5, Obersenatsrat Gerhard Mörtl geladen.

"Der Zeuge hat die außergewöhnliche Situation im Sommer dargestellt und die Vorgehensweise innerhalb der Verwaltung erklärt. Nach der Schilderung hat sich gezeigt, dass unter den Abteilungen, sowie innerhalb der MA5 einen geregelten Informationsfluss gibt. Es ist völlig unbestritten, dass die Notkompetenz korrekt und alternativlos war. Das wurde Seitens der MA5 heute noch einmal bekräftigt. Auslöser war die Gefahr der Schließung von Nordstream 1, daher war nicht abzuschätzen, ob es zusätzlichen Liquiditätsbedarf geben kann. Dass sich deshalb dringender und unverzüglicher Handlungsbedarf ergibt, der in der Notkompetenz mündete, wurde mehrfach ausgesagt", sagt der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPÖ in der UK-Wien-Energie, Kurt Stürzenbecher.



Zwt.: Komplexes Thema - klares Vorgehen



"Mir ist klar, dass diese Ereignisse und der Energiemarkt äußerst komplex sind. Das ist völlig normal, sich nicht überall auszukennen. Aber, dass Teile der Opposition aufgrund von fehlendem Know-how Verschwörungstheorien spinnen, grenzt an Absurdität. Was mich aber wirklich erstaunt hat, ist die Tatsache, dass die Untersuchungskommission aufgrund von Nichtwissen einzelner Oppositionsmitgliedern zu einer Lehrstunde in Sachen Verwaltung und Verfassung der Stadt Wien wird. Dass gewählte Vertreterinnen der Stadt hier scheinbar ahnungslos sind, ist doch verwunderlich. Ich ersuche hier eigenes Unvermögen nicht zum Problem anderer zu machen", so Stürzenbecher abschließend.

Als dritter Zeuge der 6. Sitzung der UK-Wien-Energie ist der ehemalige Magistratsdirektor Erich Hechtner.

