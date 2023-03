Landtagswahl in Kärnten: Parteien auf dem Tourismus-Prüfstand

Der ÖHV-Wahlcheck zeigt die Pläne der wahlwerbenden Parteien für den Kärntner Tourismus.

Wien (OTS) - „Wahlen bedeuten Weichenstellungen. Und haben in herausfordernden Zeiten wie diesen besondere Wichtigkeit für Land und Wirtschaft“, betont Hubert Koller, Landesvorsitzender der Österreichischen Hoteliervereinigung in Kärnten. Weil viele auch landestourismuspolitische Themen auf Lösung warten, hat die ÖHV Kandidat:innen der Landesparteien um Stellungnahmen zu branchenrelevanten Themen gebeten.

Im touristischen Fokus: Kärnten Werbung, Flughafen, Raumordnung und Energiekosten

Im ÖHV-Wahlcheck geht es um Mitsprache und Mitentscheidung von Regionen, Verbänden und Tourismusunternehmen in der Kärnten Werbung. Denn nur gemeinsam gelingt es, ein stimmiges Angebot für das Land zu entwickeln und zu vermarkten. Gefragt wurden die Politiker:innen, was sie für Erhalt und Belebung des Flughafens Klagenfurt tun werden: „Die Entwicklungen am Flughafen Klagenfurt sind seit dem Verkauf an einen privaten Investor aus touristischer Sicht enttäuschend“, wünscht sich Koller Aufwind für diese wichtige Mobilitätsdrehscheibe. Mit Blick auf die Raumordnung wurden die Vertreter:innen der Landesparteien gebeten, Szenarien für den Erhalt von bewirtschafteten Beherbergungsbetrieben zu skizzieren, um „kalte Betten“ zu vermeiden, und den freien Zugang zu Seen. „Im Sinne einer allgemeinen Nutzung sowie der Nachhaltigkeit müssen Ufer unverbaut bleiben“, fordert der Landesvorsitzende. Nicht zuletzt stand auch das Thema Energiekosten im Fokus: „Die aktuellen Energiepreisentwicklungen stellen auch gesunde Unternehmen vor Herausforderungen“, gibt der Branchensprecher zu bedenken.

Koller: Tourismus-Pläne in Krisenzeiten entscheidend für Zukunft des Landes

Manchmal unterschiedlicher, manchmal homogener sind die Überlegungen und Antworten der Parteien ausgefallen. „Für uns relevant sind tourismusfreundliche Lösungswege und Landtagsbeschlüsse“, betont Koller und empfiehlt allen, denen der Tourismus am Herzen liegt, sich im ÖHV-Wahlcheck Kärnten 2023 ein Bild davon zu machen, was die wahlwerbenden Parteien mit der Branche vorhaben.

