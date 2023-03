Spatenstich für neue Bildungseinrichtung in Floridsdorf

Wien (OTS) - Auf dem Areal des ehemaligen Krankenhaus Floridsdorf in der Hinaysgasse 1 entstehen auf rund 10.300 m2 mehrere neue Bildungsbauten. Die Inbetriebnahme ist rechtzeitig für das Kindergarten- und Schuljahr im September 2024 vorgesehen. Umgesetzt wird das Projekt von der WIP Wiener Infrastruktur Projekt GmbH, einem Unternehmen der Wien Holding-Tochter WSE Wiener Standortentwicklung GmbH, im Auftrag der Stadt Wien. Heute fand dazu der offizielle Spatenstich statt.

40 neue Bildungsräume

Floridsdorf hat einen großen Bedarf an elementaren Bildungs- und Betreuungsplätzen. Im multifunktionalen Bau an der verkehrsfreien Franklinstraße stehen den künftigen Nutzer*innen ein 7 gruppiger Kindergarten, eine 17 klassige Ganztagsvolksschule und eine16 klassige Ganztagsmittelschule zur Verfügung. Daneben entstehen eine Musikschule und ein autarkes Jugendzentrum mit getrennten Eingängen an der Hinaysgasse bzw. an der Kahlgasse.

Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (NEOS) freut sich schon auf die Inbetriebnahme: „Ich freue mich wirklich sehr auf diese neue Bildungseinrichtung in der Hinaysgasse, die für rund 1.600 Kinder, aber auch für deren Eltern, das beste Bildungsangebot in modernem, umweltschonenden Ambiente bereitstellen wird. Besonders freut es mich, dass hier in Floridsdorf eine Musikschule im Konzept integriert ist. Diese wertet das Angebot zusätzlich auf und sorgt für noch mehr Attraktivität in einem wachsenden Bezirk!“

Bezirksvorsteher Georg Papai (SPÖ) weist auf die enorme Wichtigkeit des Bildungsbaus für den Bezirk hin: „Gerade in einem stark wachsenden Bezirk wie Floridsdorf ist der Ausbau der Bildungseinrichtungen enorm wichtig, denn Bildung ist der Schlüssel zu einem selbstbestimmten Leben. Alle Kinder müssen Zugang zu einer Top-Ausbildung haben, unabhängig vom Einkommen ihrer Eltern. Deshalb wurden allein in den vergangenen fünf Jahren über 45 Millionen Euro aus dem Floridsdorfer Bezirksbudget in Schulen und Kindergärten investiert. Dieser neue Standort ist ein wichtiger Beitrag zur Sicherung der Bildungsqualität in unserem Bezirk.“

Ökologisch nachhaltig Bauweise

„Bei den Projekten der WIP spielt das Thema Nachhaltigkeit eine zentrale Rolle - so auch bei den neuen Bildungsbauten in Floridsdorf. Neben den neu geschaffenen Bildungsräumen wird auch eine Photovoltaikanlage umgesetzt, die für die eigene, umweltfreundliche Energiegewinnung sorgt. Mittels Zentrallüftungsgeräten mit integrierter Wärmepumpe sollen darüber hinaus bis zu 100 Prozent an Wärme zurückgewonnen werden“, erklärt Wien Holding-Geschäftsführer Oliver Stribl.

Zusätzlich hilft die intelligente Grundwassernutzung ganzjährig dabei, die Raume zu heizen, zu kühlen und zu temperieren. Berücksichtigt werden zudem Maßnahmen, die der „Urbane Hitze Inseln – Strategieplan Wien“ vorsieht, wie etwa ein ausgeklügeltes Regenwassermanagement und helle stark reflektierende Oberflächen. Ein Großteil des Baumbestands auf dem Grundstück bleibt erhalten.

Neben den einzelnen Ballungsräumen sind auf allen Ebenen Freiräume vorgesehen, die – je nach Bedürfnis und Alter der Kinder – zum Verweilen, zum Spielen oder zum Lernen einladen. Für zusätzliche Entspannung sollen neben begrünten Dachgärten auch diverse Grünflächen sowie schattenspendende Baume in Trögen sorgen.

Planung durch ein Wiener Architekten-Duo

Geplant wird der Bau von der Kronaus Mitterer ZT GmbH. Das im Bildungsbau erfahrene Architekten-Duo mit Sitz in Wien-Landstraße ist als Sieger eines EU-weiten Realisierungswettbewerbs hervorgegangen.

Neuer Hauptstandort für die Musikschule Floridsdorf

Die Musikschule Floridsdorf übersiedelt mit ihrem Hauptstandort ab dem Schuljahr 2024/25 in den neuen Bildungsstandort Hinaysgasse. Auf insgesamt 650 m2 entstehen neue, zeitgemäße Unterrichts-, Probe- und Ensembleräume. Dies bedeutet bessere Unterrichtsbedingungen und flexiblere Unterrichtszeiten als bisher, da die Nutzbarkeit unabhängig vom restlichen Betrieb im Objekt gegeben ist. In der Musikschule Floridsdorf wird Instrumental- und Vokalunterricht angeboten. Zudem gibt es Gruppen für Elementares Musizieren, Instrumentenkarussell, Chor, Bands und Orchester. Die Vernetzung von mehreren Bildungseinrichtungen an einem Standort ist für alle beteiligten Institutionen ein großer Gewinn.





Jugendzentrum mit Synergien

Das neue Jugendzentrum in der Hinaysgasse wird über eine Gesamtfläche von ca. 500 m² verfügen und dabei alle Gesichtspunkte der modernen Jugendarbeit beinhalten. Neben Büro- und Verwaltungsräumlichkeiten, drei Gruppenräumen, einem großzügigen Jugendcafé verfügt die Einrichtung auch über einen eigenen multifunktionalen Mehrzweckraum. Das Jugendzentrum Hinaysgasse ist eine offizielle Veranstaltungsstätte (inkl. Barrierefreiheit aller Räumlichkeiten) und erfüllt alle Anforderungen an den aktuellen Stand der Technik. Insbesondere wird an diesem Standort auf die Nutzung gegenseitiger Synergien (z.B. Nutzung Bandproberaum in der Musikschule) ein gewinnbringender Schwerpunkt gelegt.

Rückfragen & Kontakt:

Manfred Kling

Mediensprecher Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr, MA

01-4000 83203

manfred.kling @ wien.gv.at



Lorena Schütti

Mediensprecher Stadt Wien-Schulen

01- 4000 96058

lorena.Schuetti @ wien.gv.at

Wolfgang Trimmel

Öffentlichkeitsart WSE Wiener Standortentwicklung GmbH

01-720 30 50 0

wolgang.trimmel @ wse.at



Edith Rudy, MA

Öffentlichkeitsarbeit Stadt Wien – Bildung und Jugend

01-4000 84340

edith.rudy @ wien.gv.at



Mirjana Savic

Mediensprecherin Stadt Wien – Kindergärten

01-4000 90295

mirjana.savic @ wien.gv.at



Mag.a Elisabeth Pilwachs

Öffentlichkeitsarbeit Stadt Wien - Musikschulen

01-4000 84415

elisabeth.pilwachs @ wien.gv.at