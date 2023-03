BingX gibt Partnerschaft mit Mercuryo für intelligentere digitale Zahlungen bekannt

Singapore, 1. März 2023 (ots/PRNewswire) - BingX, eine der führenden Krypto-Börsen, freut sich, seine Partnerschaft mit Mercuryo bekannt zu geben. Diese Zusammenarbeit zwischen den beiden führenden Unternehmen der Fintech-Branche soll die digitale Zahlungslandschaft verändern, indem sie sichere, schnelle und benutzerfreundliche Lösungen für Kunden weltweit bereitstellt.

Mercuryo ist eine globale Zahlungsinfrastrukturplattform, die die Leichtigkeit des Bezahlens neu erfindet, indem sie Unternehmen sowohl aus der Fiat- als auch aus der Krypto-Welt eine breite Palette von Finanzdienstleistungen und -produkten bietet, die über eine einzige API-Integration zugänglich sind. Seit seiner Gründung im Jahr 2018 hat Mercuryo eine ganzheitliche Fintech-Plattform mit mehreren Produkten entwickelt, darunter On- und Off-Ramps, Fiat Pay In-Out, BaaS (Banking-as-a-Service), CaaS (Crypto-as-a-Service) Service); Seit 2018 hat Mercuryo mehr als 3 Millionen Benutzer in web3 aufgenommen. Sein Flaggschiffprodukt On- und Off-Ramps unterstützt über 20 der beliebtesten Token, darunter BTC, ETH und USDT, sowie eine breite Palette lokaler Währungen und Zahlungsmethoden weltweit.

Die Partnerschaft ermöglicht BingX-Benutzern einen nahtlosen Zahlungsprozess, der schneller und sicherer als herkömmliche Zahlungsmethoden ist. BingX-Benutzer können Krypto über Mercuryo mit einer Reihe von Zahlungsoptionen kaufen, darunter Kredit- und Debitkarten von Visa und Mastercard, Apple Pay und Google Pay. Die gekauften Kryptos werden unmittelbar nach der Zahlung direkt dem Wallet des Nutzers gutgeschrieben. Ein weiterer Vorteil dieser Zusammenarbeit ist das Teilen von KYC-Token. Das Team wird Sumsub-Token für nahtloses KYC-Sharing von Benutzern aktivieren, was dazu beitragen wird, eine zweite Überprüfung zu vermeiden. Dank der Partnerschaften von Mercuryo und der engen Zusammenarbeit mit dem Team von BingX können Kunden jetzt Krypto kaufen, indem sie eine doppelte Verifizierung umgehen.

„Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Mercuryo, um unseren Kunden eine innovative und sichere Zahlungslösung anzubieten", sagte Elvisco Carrington, PR- und Kommunikationsdirektor von BingX. „Mit dieser Zusammenarbeit wollen wir digitale Zahlungen vereinfachen und unseren Kunden eine schnellere, sicherere und bequemere Art der Abwicklung von Transaktionen bieten. Interessanterweise haben unsere Slogans viele Gemeinsamkeiten. BingX strebt danach, „Trading Made" zu erreichen Easy, während Mercuryo Business Payments Made Easy. Gemeinsam können und werden wir dies verwirklichen."

„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit BingX, um Kunden reibungslose Fiat-Zahlungsoptionen anzubieten", sagte Petr Kozyakov, CEO von Mercuryo. „Unsere gemeinsamen Bemühungen werden nicht nur die digitale Zahlungsbranche verändern, sondern auch die Einführung kryptogestützter Lösungen weltweit beschleunigen. Das Engagement von BingX, ein Branchenführer zu sein, inspiriert uns dazu, erstklassige Lösungen für ihr Team bereitzustellen, um Kunden zu bedienen und die Kundenbindung zu erhöhen."

Die Partnerschaft zwischen BingX und Mercuryo ist ein bedeutender Schritt nach vorne für die Fintech-Branche, da sie den Weg für ein zugänglicheres und effizienteres digitales Zahlungsökosystem ebnet. Es ist erst der Beginn einer neuen Ära in der digitalen Zahlungsbranche. Weitere aufregende Updates werden folgen.

Über BingX

BingX ist eine führende Krypto-Börse, die Spot-, Derivate-, Kopier- und Grid-Handelsdienste in über 100 Ländern und Regionen weltweit mit über 5 Millionen Benutzern anbietet. BingX verbindet Benutzer weiterhin auf sichere und innovative Weise mit erfahrenen Händlern und der Plattform.

