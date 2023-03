Strasser: Ein Jahr Ampelkoalition in Deutschland – wie geht es der Landwirtschaft?

Obmann des Ausschusses für Ernährung und Landwirtschaft Artur Auernhammer zu Erfahrungsaustausch in Wien

Wien (OTS) - „Deutschland ist nicht nur unser Nachbarland, sondern auch unser wichtigster Handelspartner – allgemein wie auch beim Agrar-Außenhandel. Ein regelmäßiger Austausch zu agrarpolitisch wichtigen Themen stärkt unsere Partnerschaft“, freut sich ÖVP-Landwirtschaftssprecher Abg.z.NR DI Georg Strasser über den Erfahrungsaustausch mit dem Obmann des Ausschusses für Landwirtschaft und Ernährung im Deutschen Bundestag, Artur Auernhammer. Auernhammer ist selbst Landwirt aus Bayern und vertritt die Anliegen von mehr als 260.000 landwirtschaftlichen Betrieben in der Bundesrepublik Deutschland.

Hintergrund des Gesprächs war die Situation der Landwirtschaft in Deutschland, wo seit einem Jahr eine „Ampelkoalition“ der Partien SPD, Grüne und FDP regiert. „Im Bundestag sitzen mittlerweile nur noch fünf praktizierende Landwirte von insgesamt 736 Mitgliedern. Da auf Regierungsebene oft Stillstand herrscht und für uns wichtige Themen auf die lange Bank geschoben werden, bleibt die CDU/CSU die einzige hörbare Stimme der Landwirtschaft. Umso wichtiger ist es, Allianzen – auch über die Bundesgrenzen hinweg – zu schmieden und sich auf europäischer Ebene für gangbare und praktikable Lösungen einzusetzen, sei es bei der Versorgungssicherheit, beim Pflanzenschutz oder beim Großraubtier Wolf“, bekräftigt Auernhammer die Wichtigkeit des Austausches.

„Wir blicken mit großer Sorge nach Deutschland, wo sich nun zeigt, wer sich wirklich für die Interessen der Bäuerinnen und Bauern einsetzt. Wir beobachten eine gefährliche Konzentration jener Ministerien, die für die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln verantwortlich sind. Wir dürfen nicht zulassen, dass ideologiegetriebene Entscheidungen über dringend notwendige Maßnahmen für eine produktionsfähige Landwirtschaft gestellt werden, ansonsten drohen Verhältnisse wie in Großbritannien, wo aktuell Obst und Gemüse ausgehen. Wir werden die enge Absprache mit unseren Partnern in Deutschland fortführen und unsere Zusammenarbeit auf europäischer Ebene vertiefen“, so Strasser. (Schluss)

