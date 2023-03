Rückenschmerzen: Wer wie hilft...

Wien (OTS) - Rund 1,9 Millionen erwachsene Österreicher*innen quälen sich laut Statistik Austria tagaus, tagein mit chronischen Rückenschmerzen durchs Leben. Doch nur bei jedem fünften dieser Heerschar von Kreuzweh-Geplagten lassen sich die Beschwerden auf messbare Schäden an den Bandscheiben oder anderen festen Körperstrukturen zurückführen. Besonders häufig wird mit Physikalischer Medizin, Chiropraktik und Osteopathie behandelt. Gemeinsam ist ihnen, dass sie ohne Skalpell auskommen – aber wer macht eigentlich was? Wie sich die Wege in der Therapie kreuzen, wann welche Methode hilft und wer sie anbietet...





Außerdem in der März-Ausgabe von MEDIZIN populär:

Fehlt was?

Davon ist immer wieder die Rede: Von Nährstoffen, die besonders wichtig für uns sind, die wir daher in ausreichender Menge zu uns nehmen sollten und das möglichst jeden Tag. Denn auch wer sich gut ernährt, kann einen Mangel haben. Wie man ihn erkennt, wie er sich beheben lässt.





SPEZIAL fit & gesund: Gesund älter werden

Der Frauengesundheitsbericht 2022 bringt es ans Licht: Mit durchschnittlich 84 Jahren leben Frauen in Österreich zwar länger als Männer mit 79 Jahren. Davon verbringen sie allerdings rund 19 Jahre in „mittelmäßiger bis schlechter Gesundheit“. Wie es beiden Geschlechtern gelingt kann, gesund älter und alt zu werden.





Die aktuelle Ausgabe von MEDIZIN populär in neuem Layout erscheint am 1. März 2023.





