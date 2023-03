Onyx CenterSource ernennt Daniele di Bella zum Vice President und Head of Global Sales

Dallas, 1. März 2023 (ots/PRNewswire) - Onyx CenterSource, ein führender globaler Anbieter von B2B-Zahlungen und Business Intelligence für die Gastronomie, gab heute die Ernennung von Daniele di Bella zum Vizepräsident & globalen Außendienstleiter bekannt. Er ist für die Umsatzsteigerung, die Entwicklung neuer Sektoren und den Beitrag zu Marketing- und Geschäftsstrategien verantwortlich.

Di Bella bringt mehr als 12 Jahre Branchenerfahrung für diese Position mit. Zuletzt war er Vize-Vertriebsdienstleiter bei SiteMinder in der EMEA-Region und leitete während eines ersten öffentlichen Angebots mehrere Vertriebsteams international. Zuvor war er Vertriebsleiter bei eDreams und Tripadvisor.

„Onyx ist gut positioniert, um seinen Kundenstamm auf der ganzen Welt zu erweitern, mit neu expandierten Währungen und Rechnungsstellung sowohl für transiente Provisionen als auch für Gruppenprovisionen", so di Bella. „Ich freue mich darauf, auf den bereits bestehenden Fundamenten der Transformation aufzubauen, indem ich Kunden dabei helfe, ihre Provisionen digital zu verarbeiten und Zahlungsangebote zu erweitern, um mehr Kunden und mehr Anwendungsfälle zu bedienen".

Onyx CenterSource, das in diesem Jahr sein 10-jähriges Jubiläum feiert, hat mehrere globale Initiativen im Gange, darunter Währungserweiterung, verstärkte Rechnungsstellungsfunktionen und die Veröffentlichung von GroupPay, einer Zahlungsautomatisierungsplattform, die es Hotels und Meeting-Fachleuten ermöglicht, Eventprovisionen zu verfolgen und zu verwalten.

„Das Know-how von Daniele wird entscheidend bei der Entwicklung des strategischen Vertriebsansatzes sein, der dabei helfen wird, diese Releases auf den globalen Markt zu bringen", so Tony Wagner, kaufmännischer Leiter von Onyx. „Seine umfassende Erfahrung, sein Verständnis für den Markt und seine Leidenschaft für die Branche qualifizieren ihn hervorragend dafür, unser globales Vertriebsteam zu leiten und Lösungen zu entwickeln, die Kunden dabei helfen, ihre Geschäftsziele zu erreichen".

Di Bella ist wie die anderen Onyx-Mitarbeiter wohnhaft im Vereinigten Königreich.

Informationen zu Onyx CenterSource

Onyx CenterSource ist ein führender globaler Anbieter von B2B-Zahlungen und Business-Intelligence-Lösungen für die Gastronomie. Das Unternehmen ist bestrebt, langfristige Beziehungen zu seinen Partnern aufzubauen und hat sich leidenschaftlich dafür eingesetzt, hochwertigen Kundenservice, beratende Einblicke und kostengünstige Lösungen zu bieten. Mit einer Unternehmensgeschichte, die bis in das Jahr 1992 zurückreicht, ermöglicht das Unternehmen jährlich mehr als $2.1 Milliarden Zahlungen und arbeitet mit mehr als 150.000 Hotels und 200.000 Reiseanbietern in 160 Ländern zusammen. Neben seinem Hauptsitz In Dallas verfügt Onyx CenterSource über regionale Zentren in Sevilla, Spanien, Tønsberg, Norwegen und Manila, Philippinen.

Foto – https://mma. prnewswire.com/media/2010752/Daniele_di_Bella_2_2023.jpg

Logo – https://mma.prn ewswire.com/media/1859387/Onyx_CenterSource_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/onyx-centersource-ernennt-daniele-di-bella-zum-vice-president-und-head-of-global-sales-301759005.html

Rückfragen & Kontakt:

Rich Roberts - RDR PR LLC,

rich @ rdrpr.com,

717-685-9003