LH Mikl-Leitner gratuliert Jakob Dusek zu Gold bei der Snowboard-WM

„Großartiger Erfolg für Jakob Dusek und das gesamte Sportland Niederösterreich“

St.Pölten (OTS) - „Ein großartiger Erfolg für Jakob Dusek, aber auch für das gesamte Sportland Niederösterreich“, gratuliert Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner dem jungen Herzogenburger Jakob Dusek, der heute bei der Snowboard-Weltmeisterschaft in Georgien Gold holen konnte. Der 26-jährige Niederösterreicher setzte sich in einem Fotofinish gegen den Deutschen Martin Nörl durch. Die Landeshauptfrau: „Ehrgeiz, Zielstrebigkeit, Konsequenz und ganz besonders auch viel Freude an seinem Sport - das zeichnet Jakob Dusek aus. Wir freuen uns sehr mit ihm und sind unglaublich stolz auf diesen großartigen jungen Sportler!“

