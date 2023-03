Einladung zum Pressegespräch Weltglaukomtag 2023

Mehr Vorsorge = weniger Erblindungen

Wien (OTS) - Sehr geehrte Redakteurin, sehr geehrter Redakteur,

im Namen der Glaukom-Kommission der Österreichischen Ophthalmologischen Gesellschaft laden wir Sie herzlich ein zum PRESSEGESPRÄCH:

Weltglaukomtag 2023

Mehr Vorsorge = weniger Erblindungen

am Dienstag, den 07.03.2023, um 09:00 Uhr

im Michl’s Social Club, Reichsratsstraße 11, 1010 Wien

Das Glaukom wird im Volksmund als grüner Star bezeichnet. Ein irreführender Name, der leider auch oft zur Verwechslung mit dem harmlosen grauen Star führt, denn das Glaukom ist alles andere als harmlos. Es ist eine versteckte und komplex zu diagnostizierende Erkrankung des Sehnervs, zu der ein erhöhter Augendruck wesentlich beiträgt. Und es kann jeden treffen. Es ist in der westlichen Welt und in Österreich die zweithäufigste Ursache für Erblindungen. In Österreich sind über 80.000 Personen betroffen. Das Glaukom verläuft schmerzlos und lange Zeit ohne deutliche Symptome. So bleibt es immer noch viel zu oft zu lange unbemerkt.

Welche Bedeutung die Früherkennung durch regelmäßige Kontrolle beim Augenarzt für die Erhaltung des Sehsinns hat, wie man das Glaukom behandeln kann und wie es ist, mit einem Glaukom zu leben, erläutern eine Patientin und Expert:innen anlässlich des Weltglaukomtages, der jährlich am 12. März begangen wird.

Ihre Gesprächspartner:innen in alphabetischer Reihenfolge sind:

OA Dr. Anton Hommer, Facharzt für Augenheilkunde und Optometrie, Oberarzt an der Augenabteilung der Krankenanstalt „Sanatorium Hera“, langjähriges Vorstandsmitglied der Europäischen Glaukomgesellschaft, Vorsitzender der Glaukom-Kommission der Österreichischen Ophthalmologischen Gesellschaft

Lisa Maria Kalnoky,Buchautorin und Glaukom-Patientin

Prim.a Priv.Doz.in Dr.in Katharina Krepler, Fachärztin für Augenheilkunde und Optometrie, Primaria an der Augenabteilung der Klinik Landstraße und der Klinik Donaustadt, Leiterin der Spezialambulanz für Netzhautchirurgie, Präsidentin der Österreichischen Ophthalmologischen Gesellschaft

Univ.-Prof. Dr. Clemens Vass, Facharzt für Augenheilkunde und Optometrie, Leiter der Glaukomambulanz der Universitätsklinik für Augenheilkunde und Optometrie, AKH Wien



Wir bitten um Ihre Anmeldung per Mail an: thomas.braunstorfer@publichealth.at

Rückfragen & Kontakt:

Public Health PR

Thomas Braunstorfer

Tel.: 0699/19258677

Mail: thomas.braunstorfer @ publichealth.at