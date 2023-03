ORF im Februar 2023: 38,4 Prozent Marktanteil für Sendergruppe

Bester Februar-Wert (nach dem Olympia-Februar 2022) seit 2015

Wien (OTS) - Im Februar 2023 erreichte die ORF-Sendergruppe vor allem mit u. a. der Ski-WM, der Rückkehr des Opernballs, dem Villacher Fasching sowie den weiterhin gut genutzten Info-Sendungen einen Marktanteil von 38,4 Prozent und eine Tagesreichweite von 3,902 Millionen Seherinnen und Sehern, das entspricht 51,7 Prozent der TV-Bevölkerung. Damit erreichte der ORF (abgesehen vom von Olympia und dem beginnenden Krieg in der Ukraine dominierten Februar 2022) den besten Februar-Wert seit 2015. In der Zielgruppe 12–29 Jahre erreichte die ORF-Gruppe (mit Ausnahme Februar 22) den Topwert seit 2014.

ORF 1 etwa konnte dabei seinen Marktanteil in der jungen Zielgruppe 12–29 Jahre im Monatsvergleich insgesamt und im Hauptabend um 2,6 Prozentpunkte steigern, ORF III erreichte mit 3,4 Prozent Marktanteil den besten Monatswert bisher.

ORF-Generaldirektor Mag. Roland Weißmann: „Kaum ein Monat vergeht, an dem der ORF nicht Topwerte bei Reichweiten und Marktanteilen zu vermelden hat, so auch diesmal. Mehr als die Hälfte der Menschen in Österreich nutzen täglich die TV-Programmangebote, besonders erfreulich sind im Februar 2023 die Reichweiten bei den jungen Seherinnen und Sehern und bei ORF III. Das ist der Maßstab, an dem einerseits die Arbeit der ORF-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter der ORF, andererseits die Bedeutung des ORF für das Land zu messen ist.“

Weitere Key-Facts zum Februar 2023

ORF 1: 2,103 Millionen Seher/innen (12,4 Prozent Marktanteil), ORF 2:

3,117 Millionen Seher/innen (22,2 Prozent MA), ORF 1 und ORF 2 gesamt: 34,6 Prozent MA, ORF-Sendergruppe in Kernzone (17.00 bis 23.00 Uhr): 42,1 Prozent MA

Die zehn Topreichweiten

„Zeit im Bild“ (13. Februar)

1,626 Millionen Zuschauer/innen, 56 Prozent Marktanteil

„Opernball 2023 – Die Eröffnung“ (16. Februar)

1,495 Millionen Zuschauer/innen, 54 Prozent Marktanteil

„Bundesland heute“ (13. Februar)

1,479 Millionen Zuschauer/innen, 58 Prozent Marktanteil

„Ski-WM: Slalom der Herren“, 2. DG (19. Februar)

1,239 Millionen Zuschauer/innen, 65 Prozent Marktanteil

„ZIB 2“ (16. Februar)

1,061 Millionen Zuschauer/innen, 50 Prozent Marktanteil

„Ski-WM: Abfahrt der Herren“ (12. Februar)

1,052 Millionen Zuschauer/innen, 64 Prozent Marktanteil

„Tatort: Was ist das für eine Welt“ (26. Februar)

974.000 Zuschauer/innen, 33 Prozent Marktanteil

„Villacher Fasching“ (21. Februar)

954.000 Zuschauer/innen, 35 Prozent Marktanteil

„Die Toten vom Bodensee“ (5. Februar)

928.000 Zuschauer/innen, 29 Prozent Marktanteil

„Die Rosenheim-Cops“ (9. Februar)

905.000 Zuschauer/innen, 31 Prozent Marktanteil

Februar-Topwerte in ORF 1

-- Insgesamt 3,704 Millionen (weitester Seherkreis) haben die alpine-Ski-WM von 6. bis 19. Februar 2023 im ORF gesehen, das sind 49 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab zwölf Jahren; den Topwert erreichte am 19. Februar der Slalom der Herren – den entscheidenden zweiten Durchgang ließen sich bis zu 1,392 Millionen Fans nicht entgehen, im Schnitt waren 1,239 Millionen bei 65 Prozent Marktanteil via ORF 1 dabei (65 bzw. 69 Prozent Marktanteil in den jungen Zielgruppen); im Schnitt erreichten alle Rennen der WM im ORF 585.000 Zuseherinnen und Zuseher bei 54 Prozent Marktanteil bzw. 43 und 59 Prozent Marktanteil in den Zielgruppen 12–49 bzw. 12–29 Jahre.

-- Hohes Interesse an den beiden Austro-Serien „Schnell ermittelt“ und „Soko Linz“: Ursula Strauss und Co erreichten im Februar im Schnitt bis zu 590.000 Reichweite bei 19 Prozent Marktanteil (6. Februar) (bei 22 bzw. 13 Prozent Marktanteil bei den Jungen), den Ermittlern aus der Stahlstadt sahen (am 7. Februar) im Schnitt 532.000 bei 18 Prozent Marktanteil zu (je 16 Prozent bei den Jungen); mit einem Zuwachs von 100.000 Seherinnen und Sehern am 13. Februar (und einer endgültig gewichteten Reichweite von 582.000 statt 482.000) bei „Schnell ermittelt“ gehört Serien-Unterhaltung aus Österreich einmal mehr zu den am stärksten nachgenutzten Formaten, auch „Soko Linz“ steigerte sich so etwa am 7. Februar von 463.000 auf 532.000 Reichweite.

-- Erfolg für den ORF-1-Themenabend zu von der Modeindustrie verursachten Umweltproblemen am 15. Februar: „Dok 1: Kleider machen Müll – Von der Stange auf die Halde“, „Dok 1: Schmutzige Wäsche – Umweltkiller Mode“ und die Doku „Der Mode-Wahnsinn – Fast Fashion in Österreich“ erreichte einen weitesten Seherkreis von 913.000.

Februar-Topwerte in ORF 2

-- Bis zu 1,015 Millionen Zuseherinnen und Zuseher waren mit dabei, als Adele Neuhauser am 26. Februar zum 30. Mal an einem Austro-„Tatort“ ermittelte, durchschnittlich waren bei dem von Evi Romen inszenierten ORF-Krimi „Was ist das für eine Welt“ 974.000 mit dabei, der Marktanteil erreichte 33 Prozent; damit erzielte „Was ist das für eine Welt“ den zweithöchsten Marktanteil aller Austro-„Tatort“-Filme seit 2016; mit einem Marktanteil von 32 Prozent bei den unter 30-Jährigen geht „Was ist das für eine Welt“ als bisher bester „Tatort“ seit Start der Erfolgsreihe hervor.

-- Mit einem kräftigen Lei Lei erreichte die Faschingszeit am 21. Februar ihren finalen Höhepunkt – und bis zu 1,022 Millionen Zuseherinnen und Zuseher waren beim „Villacher Fasching“ um 20.15 Uhr mit dabei; im Durchschnitt verfolgten 954.000 die aktuelle Sitzung der Villacher Faschingsgilde, die Närrinnen und Narren erzielten einen Marktanteil von 35 Prozent und damit den höchsten Marktanteil seit 2017.

-- Bis zu 1,648 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer wollten sich am 16. Februar die ORF-2-Übertragung des Wiener Opernballs nicht entgehen lassen: „Wiener Opernball 2023 – Die Verwandlung“ um 20.15 Uhr verfolgten im Schnitt 1,076 Millionen bei einem Marktanteil von 36 Prozent, „Die Ankunft der Gäste“ und deren Einzug über die Feststiege um 21.10 Uhr lockte im Schnitt bereits 1,315 Millionen bei einem Marktanteil von 42 Prozent vor die Bildschirme, „Die Eröffnung“ um 21.40 Uhr sahen im Schnitt 1,495 Millionen Zuschauer/innen bei einem Marktanteil von 54 Prozent (41 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe 12-29) – es handelt sich dabei um die beste Reichweite seit 2017; insgesamt waren 2,651 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer bzw. 35 Prozent der österreichischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren (weitester Seherkreis) beim Opernball-Abend in ORF 2 dabei.

-- Großes Publikumsinteresse für „Am Schauplatz“-Jubiläumssendung:

Bis zu 880.000 Seherinnen und Seher verfolgten am 2. Februar die 1.000. Ausgabe der erfolgreichen ORF-Reihe: Im Schnitt erreichte die Zeitreise mit Peter Resetarits durch 1.000 Sendungen zwischen Ischgl, Hallstatt und Wien 735.000 „Am Schauplatz“-Fans und mit 27 Prozent Marktanteil.

Peter Rapps „Als wäre es gestern gewesen“ zum Thema „Maskeraden“ am 18. Februar erreichte mit 23 Prozent MA den bisher zweithöchsten, mit 27 Prozent MA bei 12–29 Jahre den höchsten Wert bisher.

Februar-Topwerte in ORF III

-- Den Reichweiten-Topwert erzielte am 21. Februar „Monika Gruber: Zu wahr um schön zu sein“ mit 285.000 Reichweite bei 10 Prozent Marktanteil, gefolgt von „Michael Niavarani: So fing alles an“ mit 271.000 bei ebenfalls 10 Prozent MA und „Niavaranis Faschingsexpress“ mit 269.000 bei 9 Prozent MA jeweils am 20. Februar.

Laut Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK TELETEST Zensus) wurden die Video-Streaming-Angebote des ORF (live und on Demand) auch im Februar 2023 sehr gut genutzt: Im gesamten ORF.at-Netzwerk (ORF-TVthek sowie Video-Angebote auf anderen Seiten inkl. Apps wie news.ORF.at, sport.ORF.at, Spezialsites zu TV-Events etc.) wurden in Österreich 11,1 Millionen Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge) und 69,5 Millionen Bruttoviews (Videostarts) verzeichnet, das Gesamtnutzungsvolumen lag in Summe bei 336 Millionen Minuten (vorläufige Zahlen). Stärkster Live-Stream im Februar war jener vom WM-Slalom der Herren (2. Durchgang) am 19. Februar mit einer Durchschnittsreichweite von 42.000, die am stärksten on Demand abgerufene Sendung war „Willkommen Österreich“ vom 14. Februar mit einer mit einer Durchschnittsreichweite von 38.000.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at