NEOS beantragen Vollzeitbonus im Nationalrat

Loacker: „Der Beitrag der arbeitenden Menschen muss sich wieder lohnen. Wir müssen daher Vollzeit belohnen – nicht Teilzeit bestrafen.“

Wien (OTS) - NEOS beantragen in der heutigen Sitzung des Nationalrats einen Vollzeitbonus in der Höhe von 100 Euro pro Monat. „Der Beitrag der arbeitenden Menschen in Österreich muss sich wieder lohnen“, sagt NEOS-Wirtschafts- und Sozialsprecher Gerald Loacker. „Anstatt also Menschen in Teilzeit zu bestrafen, müssen wir Anreize für Vollzeitarbeit setzen. Der Vollzeitbonus gleicht die steuerliche Besserstellung von Teilzeitarbeit aus.“ Österreich habe eine der höchsten Steuer- und Abgabenquoten in Europa, erinnert Loacker: „Die arbeitenden Menschen erwarten sich zu Recht etwas für ihr Geld.“

NEOS fordern deshalb einen Drei-Punkte-Plan für die arbeitenden Menschen in Österreich: Vollzeit muss sich auszahlen (Vollzeitbonus), niemanden zurücklassen (flächendeckende Kinderbetreuung), echte Entlastung (Senkung der Steuer- und Abgabenquote auf Lohn und Einkommen). „Hätten wir heute dieselbe Besteuerung wie in den 1970ern, würden einem mittelständischen Alleinverdiener 15.000 Euro mehr übrig bleiben - im Jahr! Und zwar netto. Damals war es noch möglich, dass sich die Menschen aus eigener Kraft etwas aufbauen können. Dort wollen und müssen wir wieder hin“, sagt der NEOS- Wirtschafts- und Sozialsprecher abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Parlamentsklub der NEOS

Presseabteilung

0664/88782480

presse @ neos.eu

(Ausschließlich für Medienanfragen.

Bürger_innenanfragen bitte an kontakt @ neos.eu)