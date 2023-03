Keine Angst vor Austropop im Theatermuseum

Start des facettenreichen Rahmenprogramms zur Sonderausstellung

Wien (OTS) - Im Oktober 2022 zog der Austropop ins Palais Lobkowitz ein. Die Ausstellung spannt Von Mozart bis Falco einen weiten zeitlichen Bogen und beschäftigt sich mit dem Populären, Subversiven und Kritischen in der Musik und Kunst „made in Austria“.

Von März bis Juni präsentiert das Theatermuseum an insgesamt fünf Abenden das musikalisch-kabarettistische Rahmenprogramm zur Ausstellung im beeindruckenden Eroica-Saal.

Keine Angst vor Austropop!

Die aktuelle Sonderausstellung im Theatermuseum, Austropop. Von Mozart bis Falco, gibt den Rahmen für diese Veranstaltungsreihe vor. Vom Wienerlied bis zu Legenden der Kleinkunst und des Austropop ist für Abwechslung gesorgt:

Mittwoch, 8. März, 19 Uhr: Immer diese Pop-Musik!

So sang die EAV in einem ihrer legendären Hits der frühen 1990er Jahre. Die Gruppe CrossNova mischt an diesem Abend das Wiener Lied mit dem Austropop und bringt auch ganz neu Songs zu Gehör.

Donnerstag, 16. März, 19 Uhr: Es war kein Vergnügen

Die Theater-Allrounder Alexander Kuchinka und Martin Bermoser beleuchten die beispiellose Karriere und das ausufernd-vielseitige Schaffen des Komponisten, Autors, Musikers und Kabarettisten Gerhard Bronner aus unterschiedlichen Perspektiven.

Samstag, 25. März, 19 Uhr: Lesung mit Rudi Dolezal Die Geschichte des Austropop – in 20 Songs

Der international vielfach ausgezeichnete „Rockprofessor“ Rudi Dolezal war maßgeblich an der Entstehung großer Austropop-Hits beteiligt und erinnert in dieser Lesung an seine Lieblings-Stars abseits ihrer Tonspuren.

Samstag, 17. Juni, 19 Uhr: Im weißen Rössl. Sing along

Theater-Allrounder Alexander Kuchinka und die beiden Sänger*innen des Volksopernensembles Juliette Khalil und Benjamin Oeser erfinden gemeinsam mit dem Publikum ein legendäres Format neu und entführen bereits in die Sommerfrische. Und einer wird der Kaiser sein.

Freitag, 23. Juni, 19 Uhr: Keine Angst vor Austropop!

Bariton Marco Di Sapia, Pianistin Christina Renghofer und Conférencier Georg Wacks geben im klassischen Liederabend-Setting Meisterwerke des Austropop, von Georg Danzer, Marianne Mendt, Wolfgang Ambros, Ludwig Hirsch und Stefanie Werger bis Bilderbuch zum Besten – „rekomponiert“ von Paul Gallister.

Veranstaltungen im Detail: www.theatermuseum.at/KeineAngstVorAustropop

Online-Tickets: www.theatermuseum.at/KeineAngstVorAustropop/Tickets

