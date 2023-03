„Hausverkauf um einen Euro?“: „Am Schauplatz Gericht“ am 2. März um 21.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In der aktuellen „Am Schauplatz Gericht“-Ausgabe geht es am Donnerstag, dem 2. März 2023, um 21.05 Uhr in ORF 2 um die Angst, ein Haus zu verlieren. Jenes Haus, in das man seine ganzen Ersparnisse investiert hat und das jetzt abgerissen werden soll. Oder jemand bemerkt, dass er es irrtümlich um einen Euro verkauft hat. Gestaltet wurden die Beitrage von Robert Berger, Ludwig Gantner, Katharina Windbichler und Maria Zweckmayr.

In der ersten Geschichte hat alles mit großen Hoffnungen, mit einer Liebesbeziehung, begonnen. Frau K. hat angeblich zwischen Tür und Angel einige Papiere unterschrieben, die ihr Gatte ihr vorgelegt hat. Es musste schnell gehen, denn Herr K. hatte es eilig. Er musste vom Freigang zurück ins Gefängnis, wo er eine Haftstrafe zu verbüßen hatte. Jetzt ist er wieder frei, und seine Ehefrau ist mittlerweile draufgekommen, dass sie ihm durch die rasch unterschriebenen Papiere ihr Haus und ein Auto um je einen Euro überlassen hat. Die Folge ist ein veritabler Rosenkrieg.

Fall zwei: In einer kleinen Siedlung in Niederösterreich haben offenbar viele Grundbesitzer zu groß und zu hoch gebaut. Einige Hausbesitzer haben deswegen Abbruchbescheide bekommen. Ihre Häuser sollen abgerissen werden. Können sie sich darauf berufen, dass viele andere auch illegal gebaut haben und von der Baubehörde unbehelligt geblieben sind?

