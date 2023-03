Klimastreik am 03.03. zum starken Zeichen gegen die Atomlobby machen

Atomenergie ist nachweislich zu langsam, zu teuer und zu schmutzig, um die Erdüberhitzung zu bremsen!

Wir sehen uns verpflichtet, den falschen Propheten der Atomindustrie als atomstopp_for_future aufklärend entgegenzutreten und bei Klimastreiks deutlich zu machen: ATOMKRAFT? NUTZT DEM KLIMA NIX! Schweiger, Egger 2/2

Linz (OTS) - atomstopp_for_future reiht sich ein beim weltweiten Klimastreik am 03.03.2023 in Linz – mit der Parole ATOMKRAFT? NUTZT DEM KLIMA NIX! Fahnenausgabe und Startpunkt zum Mitmachen ist beim Hauptbahnhof um SIEBEN NACH ZWÖLF - näheres zum Nachhören im Freien Radio Freistadt

»Erfreulich viele junge Menschen zeigen mit ihrer ungebrochenen Protest-Bewegung, dass die Energiezukunft auf neue Beine gestellt werden muss. Die Atomlobby sieht ihre Chance und verspricht, einen Beitrag zum Klimaschutz leisten zu können. Das ist nachweislich unmöglich, weil der Bau neuer AKW mehrere Dekaden dauern würde, während die Lösung der Klimakrise in diesem Jahrzehnt notwendig ist! Trotzdem scheuen die Atomlobbyisten keinen Aufwand und versuchen, gerade junge Menschen mit falschen, zeitvergeudenden und geldvernichtenden Versprechungen zu gewinnen«, warnen Gabriele Schweiger und Roland Egger von atomstopp_oberoesterreich vor den Lügen der Atomindustrie.

»Heutige Jugendliche haben zudem keine Erinnerung an den TschernobylGAU 1986, der auch in Österreich unmittelbar spürbar war und konnten wohl auch kaum die SuperGAU-Serie in Fukushima 2011 mitverfolgen, die schonungslos offenbart hat, wie hilflos selbst eine Hochtechnologie-Nation wie Japan ist, wenn ein AKW außer Kontrolle gerät. Wir sehen uns verpflichtet, den falschen Propheten der Atomindustrie als atomstopp_for_future aufklärend entgegenzutreten und bei Klimastreiks deutlich zu machen: ATOMKRAFT? NUTZT DEM KLIMA NIX! «, so Schweiger und Egger abschließend.

