Barbara Stöckl im Gespräch mit Paul Krisai, Katharina Straßer, Kilian Albrecht und Folke Tegetthoff

Im ORF-Nighttalk „Stöckl“ am 2. März um 23.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl“ sind am Donnerstag, dem 2. März 2023, um 23.05 Uhr in ORF 2 ORF-Russland-Korrespondent Paul Krisai, Schauspielerin und Sängerin Katharina Straßer, Kilian Albrecht, Manager von Skistar Mikaela Shiffrin, und Märchendichter Folke Tegetthoff zu Gast bei Barbara Stöckl:

Seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine ist Paul Krisai beinahe täglich in „ZIB“-Sendungen zu sehen. Der 28-jährige ORF-Korrespondent in Moskau, der für seine unaufgeregten Analysen zum österreichischen Journalisten des Jahres 2022 gekürt wurde, ist derzeit auf Heimatbesuch. Im Gespräch mit Barbara Stöckl zeigt sich der leidenschaftliche Radfahrer auch von seiner persönlichen Seite. So erzählt er etwa, wie ihm seine Oma stets viel Kraft gegeben hat – und verrät: „Nach Hause kommen bedeutet für mich, bei meinen Eltern ein Schnitzel zu essen.“

Publikumsliebling Katharina Straßer ist aktuell im Kinofilm „Griechenland“ ihres Ex-Mannes Thomas Stipsits zu sehen. Erst rund um die Premiere machten die beiden ihre Trennung öffentlich, was für viele Reaktionen sorgte: „Natürlich bin ich traurig, aber es ist komisch, wenn die Leute noch trauriger sind als Thomas und ich.“ Die Schauspielerin und Sängerin lässt zudem mit einer Hymne gegen Sexismus aufhorchen – gemeinsam mit den Poxrucker Sisters singt sie „NA“.

Womit weibliche Sportstars oftmals konfrontiert sind, erlebt Kilian Albrecht als Manager der erfolgreichen US-Skirennläuferin Mikaela Shiffrin. Im Nighttalk „Stöckl“ gibt der Vorarlberger Einblicke in die langjährige Zusammenarbeit. Der heute 49-Jährige war selbst Slalomfahrer und schloss bereits am Höhepunkt seiner aktiven Karriere ein Wirtschaftsstudium ab.

Folke Tegetthoff erlangte mit seinen Märchen internationale Bekanntheit. „Die Inspiration meines Lebens war ein Brand an Weihnachten, als alles verbrannte außer ein Märchenbuch von Andersen“, erinnert sich der Autor und Erzähler, wie in seiner Kindheit einst alles begann. In seinem aktuellen Buch „Der Augenblick der Kinder“ hielt er Geschichten über Kinder aus aller Welt fest – von Afghanistan über Myanmar bis China und Madagaskar.

