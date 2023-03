Energiewende-Investment mit neuer Anleihe der W.E.B

WEB Windenergie AG begibt neue Anleihe | Nachhaltiges Investment in die Energiewende | Laufzeit: 10 Jahre (2023–2033), jährlich teiltilgend | Verzinsung: 4,5 %

Pfaffenschlag (OTS) - Die Ereignisse des Jahres 2022 haben uns allen nachdrücklich bewusst gemacht, dass erneuerbare Energien der Weg in eine unabhängige, sichere und leistbare Energiezukunft sind. Diesen kräftigen Rückenwind für die Energiewende nutzt die WEB Windenergie AG für die Intensivierung ihres Wachstumskurses. Zur Finanzierung laufender und künftiger Investitionen in Windkraftwerke und Photovoltaikanlagen begibt die W.E.B auch 2023 wieder eine Anleihe. Die Zeichnungsfrist dafür startet am 1. März.

Vom Pionier zum Branchen-Leader

Die 1994 gegründete W.E.B hat als Windkraft-Pionier früh die Bedeutung von sauberem, regionalem Ökostrom für unsere Energiezukunft erkannt. Heute ist die WEB Windenergie AG mit ihrer Zentrale im Waldviertel ein internationales Energiewende-Unternehmen und der größte unabhängige Windstrom-Erzeuger Österreichs. Das Geschäftsjahr 2022 demonstrierte diese erfolgreiche Entwicklung einmal mehr in beeindruckender Weise. Dank der neu in Betrieb genommenen Anlagen mit einer Gesamtleistung von 52 MW konnte das Unternehmen trotz eines schwachen Windaufkommens mit 1.312 GWh einen neuen Produktionsrekord aufstellen. Aktuell betreibt die W.E.B 265 Windkraftanlagen, 42 Photovoltaikanlagen und drei Wasserkraftwerke in Österreich, Deutschland, Frankreich, Tschechien, Italien, Kanada und den USA. Die Erzeugungskapazität der W.E.B-Anlagen beträgt derzeit insgesamt 596 MW.

Globale Investments in erneuerbare Energie

Die Erdgaskrise infolge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine hat die Dringlichkeit einer nachhaltigen Energieversorgung drastisch vor Augen geführt. Dies verstärkt und beschleunigt eine Dynamik, die schon zuvor eingesetzt hatte. Denn nicht nur Klimaschützer mahnen schon länger zu einer raschen Energiewende. Auch die Wirtschaft hatte bereits erkannt, dass sich Dekarbonisierung rechnet, und deshalb begonnen, in die Eigenversorgung mit erneuerbarer Energie zu investieren. 2022 war ein kräftiger Booster für diese Entwicklung, entsprechend groß ist die Nachfrage nach Windkraft- und Photovoltaikanlagen.

Die weltweiten Investments in erneuerbare Energien sind 2022 nach Einschätzung des Research-Unternehmens BloombergNEF auf einen neuen Rekordwert von fast 500 Mrd. USD gestiegen, 39 Mrd. USD davon in der EU und rund 50 Mrd. USD in den USA. Dabei nahm die Nutzung von Sonnenenergie mit einer Investitionssumme von 308 Mrd. USD um 36 % sprunghaft zu, in Windstrom wurden – ähnlich wie in den vergangenen Jahren – 175 Mrd. USD investiert.



Mit ihrem Green Deal hat die Europäische Union wesentliche Initiativen gesetzt, um Europa bis 2050 klimaneutral zu machen. Die Zahlen verdeutlichen jedoch, dass dafür noch viel zu tun ist; das Potenzial für erneuerbaren Strom in der EU ist bei Weitem noch nicht voll ausgeschöpft. 2021 stammten erst 37,5 % der Brutto-Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen, Österreich ist mit 76,2 % auf einem guten Weg, andere W.E.B-Länder liegen deutlich dahinter. Ein weiterer Ausbau ist also dringend und notwendig.

Kräftige Wachstumsoffensive

Die Chancen, die sich aus der gesellschaftlichen und politischen Rückendeckung eröffnen, kann die W.E.B bestens nutzen, denn ihre Projektpipeline ist solide und umfangreich. Das Unternehmen arbeitet mit voller Kraft daran, seine Erzeugungskapazität weiter auszubauen. Aktuell befinden sich Anlagen mit einer Gesamtkapazität von mehr als 140 MW und einem Investitionsvolumen von fast 200 MEUR in Bau bzw. stehen kurz vor Baustart. Dies entspricht einem prognostizierten Wachstumssprung der WEB Windenergie AG um mehr als 20 %. Darüber hinaus sollen im Lauf des Jahres 2023 noch weitere Projekte bis zur Anlagenbestellung vorangetrieben werden.

Doppelt profitieren von grünem Investment

Die W.E.B verbindet seit Jahren erfolgreich Ökologie und Ökonomie und lässt neben der Umwelt auch Anleger:innen von einer erfolgreichen Energiewende profitieren. Als größtes österreichisches Bürgerbeteiligungsunternehmen im Bereich erneuerbare Energien bietet die WEB Windenergie AG ein gleichermaßen grünes wie lohnendes Investment.

Auch dabei bewies das Unternehmen Pioniergeist: Zusätzlich zu der seit 1999 verfügbaren, breit gestreuten Aktie eröffnete die WEB Windenergie AG 2010 mit der ersten Windkraftanleihe Österreichs erfolgreich eine zweite Schiene im Bereich der Ökoinvestments. Alle emittierten Anleihen werden am Vienna MTF der Wiener Börse im Segment corporates prime gehandelt. Die neue, jährlich teiltilgende Anleihe kann voraussichtlich bis Mitte April 2023 gezeichnet werden.

Finanzvorstand Michael Trcka: „Mit unserer Anleihe 2023–2033 bieten wir Investor:innen eine neue Gelegenheit, an der Erfolgsgeschichte der WEB Windenergie AG zu partizipieren und gleichzeitig zur Energiewende beizutragen.“

Es ist geplant, dass auch diese Anleihe im Vienna ESG Segment der Wiener Börse gelistet wird.

W.E.B Anleihe 2023–2033 – die Details

4,5%-Anleihe, 10 Jahre, jährlich teiltilgend



Laufzeit: 10 Jahre (19.04.2023–18.04.2033)

Verzinsung: 4,5 % p. a. (Vor Abzug der Kapitalertragsteuer

Emissionsvolumen: 20 Mio. EUR (Aufstockung auf bis zu 48 Mio. EUR möglich; Kürzung und Nichtausführung von Aufträgen vorbehalten)

Tilgung: Jährlich ein Zehntel des Nennwerts jeweils am 19.04., zuletzt am 19.04.2033

Stückelung/Ausgabepreis: 1.000 EUR

Zeichnungsfrist: Voraussichtlich 01.03.2023 bis 11.04.2023 (Verlängerung oder Verkürzung vorbehalten)

Alle Unterlagen und Informationen zur Anleiheemission finden Sie online unter anleihe2023.web.energy. Der Prospekt vom Februar 2023 sowie etwaige Nachträge sind kostenlos bei der WEB Windenergie AG, Davidstraße 1, 3834 Pfaffenschlag, sowie online unter anleihe2023.web.energy erhältlich. Der Vorstand der W.E.B informiert persönlich im Rahmen seiner Roadshows über die aktuelle Anleiheemission. Termine und Anmeldemöglichkeit finden sich ebenso auf der Website zur Anleihe 2023 (anleihe2023.web.energy).

